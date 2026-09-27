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Wiesenpark Breitenfurt

Morddrohungen gegen Bürgermeister vor Sitzung

Niederösterreich
27.09.2026 11:00
ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl wird die Gemeinderatssitzung am Montag in Breitenfurt, Bezirk ...
ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl wird die Gemeinderatssitzung am Montag in Breitenfurt, Bezirk Mödling, leiten. Trotz mittlerweile sechs Morddrohungen gegen ihn und persönlicher Unterstellungen in Bezug auf sein Privatleben.(Bild: Volkspartei Breitenfurt)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

In Breitenfurt, Bezirk Mödling (NÖ), könnte das nächste Kapitel rund um die Verbauung aufgeschlagen werden. Eine Versammlung ist seitens der Bürgerinitiative angemeldet. Die Sitzung soll mittels Livestream über das Internet übertragen werden. Und gegen den Bürgermeister gibt es Morddrohungen und persönliche Angriffe.

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Die Sitzung des Breitenfurter Gemeinderates am Montag, 28. September, steht ab 18 Uhr ganz im Zeichen des Wiesenparks (auch bekannt als Breiteneder-Wiese). Während die Bürgerliste „Zukunft Breitenfurt“ möglichst viele Einwohner zum Zuhören mobil machen möchte und die Bürgerinitiative „Zukunft Breitenfurt – wir reden mit!“ laut Obmann Martin Jeschke eine Versammlung mit gut 100 Personen vor dem Gemeindeamt angemeldet hat, setzt der Bürgermeister andere Maßnahmen.

Livestream in den Sitzungssaal
Er möchte die Sitzung, bei der „wichtige, zukunftsweisende Schritte für unsere Gemeinde zu treffen sein“ werden, mittels Livestream übertragen. Damit will er dem Wunsch interessierter Bürger nachkommen. Jeschke meint dazu: „Dann kommen die Leute nicht zur Sitzung. Und es heißt danach, dass es eh niemanden interessiert.“ Damit dies möglich ist, bedarf es aber des Beschlusses über einen Dringlichkeitsantrag dazu. Wird er angenommen, geht die Sitzung ab ca. 18.10 Uhr online.

Zitat Icon

Die Sitzung findet im Gemeinderatssitzungssaal statt. In größerem Rahmen müssten wir uns überlegen, Hunderte Besucher vor dem Einlass zu kontrollieren.

Wolfgang Schredl, ÖVP-Bürgermeister Breitenfurt

Sicherheit geht vor
Für ÖVP-Ortschef Wolfgang Schredl geht es dabei auch um die Sicherheit aller Beteiligten. Die Stimmung sei aufgeheizt, er selbst habe mittlerweile sechs Morddrohungen erhalten und sieht sich mit persönlichen privaten Unterstellungen konfrontiert. Würde die Sitzung in einem großen Saal stattfinden, müsste man möglicherweise Hunderte Besucher kontrollieren, bevor sie hineindürfen. Im kleinen Rahmen sei dies leichter möglich – auch deshalb die Live-Übertragung.

Drinnen im Amtshaus in Breitenfurt Gemeinderatssitzung zur Verbauung der Breiteneder-Wiese, ...
Drinnen im Amtshaus in Breitenfurt Gemeinderatssitzung zur Verbauung der Breiteneder-Wiese, draußen Versammlung mit bis zu 100 Bürgern. So ist es zumindest geplant.(Bild: P. Huber)
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Zeitdruck durch Beschwerde bei Verfassungsgericht
Und das obwohl und vielleicht sogar weil, die Nutzung des zehn Hektar großen Areals in Breitenfurt, Bezirk Mödling, schon lange beschäftigt. Sechs Hektar davon sind Bauland-Kerngebiet-Aufschließungszone. Und hier pochen die Eigentümer auf Baubeginn und haben Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Dadurch gäbe es einen gewissen Zeitdruck, wie Bürgermeister Schredl gegenüber der „Krone“ betont. Auch in Hinsicht auf das Primärversorgungszentrum, das dort entstehen soll: „Damit sie Förderungen bekommen, muss es bis 2028 in Betrieb gehen. Der Beschluss dafür muss jetzt fallen.“ 

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