Morddrohungen gegen Bürgermeister vor Sitzung

Zeitdruck durch Beschwerde bei Verfassungsgericht

Und das obwohl und vielleicht sogar weil, die Nutzung des zehn Hektar großen Areals in Breitenfurt, Bezirk Mödling, schon lange beschäftigt. Sechs Hektar davon sind Bauland-Kerngebiet-Aufschließungszone. Und hier pochen die Eigentümer auf Baubeginn und haben Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht. Dadurch gäbe es einen gewissen Zeitdruck, wie Bürgermeister Schredl gegenüber der „Krone“ betont. Auch in Hinsicht auf das Primärversorgungszentrum, das dort entstehen soll: „Damit sie Förderungen bekommen, muss es bis 2028 in Betrieb gehen. Der Beschluss dafür muss jetzt fallen.“