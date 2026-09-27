Der Verkehr bleibt größter Aufreger in Salzburg

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist auch im heimischen Verkehr weiterhin gefordert. Der künftige Landesrat Wolfgang Mayer hält mit seinen mächtigen Ressorts die Fäden dafür fest in der Hand. Eingeschlagene Wege sollen weitergeführt werden, gerade auf der Tauernautobahn verbessert werden.
Salzburg und der Verkehr – das ist ein Dauerthema und der Aufreger schlechthin. Kaum in einem anderen Feld werden Diskussionen so emotional geführt, weil die Salzburger in allen Lebenslagen davon betroffen sind.
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