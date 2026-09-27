Der Verkehr bleibt größter Aufreger in Salzburg

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist auch im heimischen Verkehr weiterhin gefordert. Der künftige Landesrat Wolfgang Mayer hält mit seinen mächtigen Ressorts die Fäden dafür fest in der Hand. Eingeschlagene Wege sollen weitergeführt werden, gerade auf der Tauernautobahn verbessert werden.