Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?

So fühlt er sich beim Fahren an

Wer so etwas wie einen R5 mit größerer Karosserie erwartet, wird enttäuscht sein. Die Lenkung ist zwar direkt und präzise, aber völlig gefühllos. Das ganze Fahren vermittelt nicht wirklich Emotionen. Gut, man kann natürlich auch mal die Sau rauslassen, der R4 ist durchaus spritzig und geht auch sauber ums Eck. Ein Standardsprintwert von 8,2 Sekunden ist weniger als ein Drittel von dem des 34 PS starken Originals. Da kann man sich dann schon ein paar Emotionen holen. Das Fahrwerk ist okay, weder besonders komfortabel noch besonders hart. 18 Zentimeter Bodenfreiheit eröffnen Möglichkeiten auch abseits befestigter Straßen.