Mann mit Aufenthaltsverbot bedrohte Bub mit Messer

Schockierende Tat am helllichten Tag in Innsbruck: Ein erst elfjähriger Bub soll im Bereich der Grenobler Brücke im Osten der Stadt ins Visier eines mutmaßlichen Handy-Diebes geraten sein. Als das Kind laut um Hilfe schrie, soll der Verdächtige ein Klappmesser gezogen haben. Brisant: Gegen den 41-Jährigen besteht ein Aufenthaltsverbot.