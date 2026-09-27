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Unfall mit 115 km/h

E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!

Niederösterreich
27.09.2026 10:44
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit (Symbolbild).
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einmal mehr zeigt sich, wie dramatisch eine Fahrt mit einem aufgemotzten E-Scooter enden kann: Ein 18-Jähriger krachte am Samstagabend in Tulln gegen ein massives Stahltor, das er zuvor übersehen hatte. Der Aufprall geschah mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von 115 km/h – seine Fahrt hatte der junge Wiener per GoPro gefilmt ...

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Zum folgenschweren Unfall kam es am Abend gegen 20.10 Uhr beim Donauhafen in Tulln. Der Bursche aus dem Wiener Bezirk Floridsdorf war mit seinem E-Scooter im Hafen und auf der Donaulände unterwegs. Das Gefährt war laut Polizei nur mit einer sehr spärlichen Beleuchtung ausgestattet. Wohl der Grund für den dramatischen Vorfall, der sich kurz darauf ereignete: Denn offenbar übersah der 18-Jährige bei seiner rasanten Fahrt ein massives zweiflügeliges Stahltor und rammte es. 

Nach Sturz noch ansprechbar
Der Anprall war derart enorm, dass die Verankerung aus Metall abgerissen sei. Kurz nach dem Tor kam der Wiener schwer verletzt zu liegen, sei aber sogar noch ansprechbar gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 18-Jährige wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt und im Anschluss daran per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. 

GoPro-Aufnahme dokumentierte Geschwindigkeit
Seine Fahrt bzw. auch der Unfall war gut dokumentiert – der Bursche hatte alles per GoPro-Kamera aufgezeichnet. So konnten die Beamten auch feststellen, mit welch enormem Tempo der Bursche unterwegs war, unmittelbar bevor er das Tor rammte, nämlich etwa 115 km/h ...

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