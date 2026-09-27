E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!

Zum folgenschweren Unfall kam es am Abend gegen 20.10 Uhr beim Donauhafen in Tulln. Der Bursche aus dem Wiener Bezirk Floridsdorf war mit seinem E-Scooter im Hafen und auf der Donaulände unterwegs. Das Gefährt war laut Polizei nur mit einer sehr spärlichen Beleuchtung ausgestattet. Wohl der Grund für den dramatischen Vorfall, der sich kurz darauf ereignete: Denn offenbar übersah der 18-Jährige bei seiner rasanten Fahrt ein massives zweiflügeliges Stahltor und rammte es.