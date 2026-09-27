Egelsee: Erntedankfest lag komplett in Scherben

Ein Scherbenmeer richteten Vandalen in der Nacht vor dem Erntedankfest in Egelsee im Bezirk Krems (Niederösterreich) an. Landesrätin Susanne Rosenkranz unterstützt den Verein nun finanziell.
Der Schock war groß bei den Vereinsmitgliedern, als sie in der Nacht des 19. Septembers am Festgelände vorbeifuhren. „Wir richten immer schon am Samstag für Sonntag alles her, und legen dann eine Decke darüber“, sagt Obmann Josef Hasengst. Kistenweise süße Limonaden und Bier lagen komplett zertrümmert auf der Wiese. „Ein Mitglied schnitt sich beim Aufräumen der Scherben in die Hand“, erzählt Josef Dreißenberger, der lange als Obmann tätig war. Stundenlang sammelten die Mitglieder das zerbrochene Glas auf.
Schock sitzt tief
Pünktlich zum Festbeginn am Sonntag war zwar alles aufgeräumt, doch der Schmerz über die Hassattacke auf den ehrenamtlich tätigen Verschönerungsverein saß tief. „Wir arbeiten alle unentgeltlich. Und im Ort ist bekannt, dass wir jedes Jahr Geld für einen guten Zweck sammeln“, ist Hasengst entsetzt.
Eine völlig sinnlose, mutwillige Zerstörung.
Landesrätin Susanne Rosenkranz
Bild: Büro LR Rosenkranz
Auch FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz nahm am Fest teil und übte scharfe Kritik an den Verantwortlichen der „sinnlosen Zerstörungswut“. „Es ist erschreckend, wie respektlos mit der Arbeit eines ehrenamtlich geführten Vereins umgegangen wird“, sagt sie. Ohne zu zögern kam sie für den entstandenen Schaden auf. Wer dem Verein mit dem Vandalismusakt einen bösen Streich spielen wollte, ist unklar. Die Zerstörung wurde jedenfalls bei der örtlichen Polizei angezeigt. Auch eine DNA-Spur soll gefunden worden sein, weil sich einer der Vandalen wohl bei der Zerstörung selbst geschnitten hatte.
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