Egelsee: Erntedankfest lag komplett in Scherben

Auch FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz nahm am Fest teil und übte scharfe Kritik an den Verantwortlichen der „sinnlosen Zerstörungswut“. „Es ist erschreckend, wie respektlos mit der Arbeit eines ehrenamtlich geführten Vereins umgegangen wird“, sagt sie. Ohne zu zögern kam sie für den entstandenen Schaden auf. Wer dem Verein mit dem Vandalismusakt einen bösen Streich spielen wollte, ist unklar. Die Zerstörung wurde jedenfalls bei der örtlichen Polizei angezeigt. Auch eine DNA-Spur soll gefunden worden sein, weil sich einer der Vandalen wohl bei der Zerstörung selbst geschnitten hatte.