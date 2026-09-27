Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Barfuß-Laufen abgesagt

Egelsee: Erntedankfest lag komplett in Scherben

Niederösterreich
27.09.2026 09:03
Kinder durften am Fest wegen möglicher Scherbenreste nicht barfuß laufen.
Kinder durften am Fest wegen möglicher Scherbenreste nicht barfuß laufen.(Bild: zVf)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Ein Scherbenmeer richteten Vandalen in der Nacht vor dem Erntedankfest in Egelsee im Bezirk Krems (Niederösterreich) an. Landesrätin Susanne Rosenkranz unterstützt den Verein nun finanziell.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Schock war groß bei den Vereinsmitgliedern, als sie in der Nacht des 19. Septembers am Festgelände vorbeifuhren. „Wir richten immer schon am Samstag für Sonntag alles her, und legen dann eine Decke darüber“, sagt Obmann Josef Hasengst. Kistenweise süße Limonaden und Bier lagen komplett zertrümmert auf der Wiese. „Ein Mitglied schnitt sich beim Aufräumen der Scherben in die Hand“, erzählt Josef Dreißenberger, der lange als Obmann tätig war. Stundenlang sammelten die Mitglieder das zerbrochene Glas auf.

Schock sitzt tief
Pünktlich zum Festbeginn am Sonntag war zwar alles aufgeräumt, doch der Schmerz über die Hassattacke auf den ehrenamtlich tätigen Verschönerungsverein saß tief. „Wir arbeiten alle unentgeltlich. Und im Ort ist bekannt, dass wir jedes Jahr Geld für einen guten Zweck sammeln“, ist Hasengst entsetzt.

Zitat Icon

Eine völlig sinnlose, mutwillige Zerstörung. 

Landesrätin Susanne Rosenkranz

Bild: Büro LR Rosenkranz

Auch FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz nahm am Fest teil und übte scharfe Kritik an den Verantwortlichen der „sinnlosen Zerstörungswut“. „Es ist erschreckend, wie respektlos mit der Arbeit eines ehrenamtlich geführten Vereins umgegangen wird“, sagt sie. Ohne zu zögern kam sie für den entstandenen Schaden auf. Wer dem Verein mit dem Vandalismusakt einen bösen Streich spielen wollte, ist unklar. Die Zerstörung wurde jedenfalls bei der örtlichen Polizei angezeigt. Auch eine DNA-Spur soll gefunden worden sein, weil sich einer der Vandalen wohl bei der Zerstörung selbst geschnitten hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.09.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Niederösterreich
FPÖ
Bier
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
107.075 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
95.245 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
90.942 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
893 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf