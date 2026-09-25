Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte

Seltenheim selbst rechnet mit einer Mitgliederentscheidung. „Es war immerhin dieser Bundesparteivorstand, der Andreas Babler für den Parteivorsitz nominiert hat“, erklärt er.

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