Rätsel um Speisereste beschäftigt weiter Polizei

Eine sonderbare Serie beschäftigt die Polizei in Oberkärnten: Erneut wurden fein pürierte Speisereste in Säcken in einem Wald in Radenthein entsorgt.
Ungustiöse Entdeckung in einem Waldstück entlang der Langalmtal Straße in der Gemeinde Radenthein: Unbekannte hatten wieder mehr als 20 Müllsäcke, gefüllt mit breiigen Speiseresten, hier illegal entsorgt.
Nicht das erste Mal
Die Speisereste waren gleich in mehreren Säcken verpackt. Der jüngste Vorfall ereignete sich zwischen 23. und 24. September und ist nur eine Fortsetzung von einer ganzen Reihe solcher illegalen Entsorgungen.
Bereits seit fast zwei Jahren werden im Gebiet von Radenthein, Afritz, Arriach und Treffen immer wieder Speisereste in Müllsäcken illegal in Waldstücken entsorgt. Interessant: Die Täter benutzen teilweise sogar eine Mautstraße und entrichten dabei auch die Maut an der Kassenstelle.
Entscheidender Hinweis fehlt
Um Hinweise zu den Tätern zu erhalten, wurden die Speisereste untersucht und es wurden Befragungen in Gaststätten sowie in der Bevölkerung durchgeführt. Doch bislang hat sich daraus noch keine konkrete Spur ergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.