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In Wald entsorgt

Rätsel um Speisereste beschäftigt weiter Polizei

Kärnten
27.09.2026 08:55
Wieder wurden Essensreste in Müllsäcken im Wald entsorgt
Wieder wurden Essensreste in Müllsäcken im Wald entsorgt(Bild: LPD Kärnten)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine sonderbare Serie beschäftigt die Polizei in Oberkärnten: Erneut wurden fein pürierte Speisereste in Säcken in einem Wald in Radenthein entsorgt.

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Ungustiöse Entdeckung in einem Waldstück entlang der Langalmtal Straße in der Gemeinde Radenthein: Unbekannte hatten wieder mehr als 20 Müllsäcke, gefüllt mit breiigen Speiseresten, hier illegal entsorgt.

Nicht das erste Mal
Die Speisereste waren gleich in mehreren Säcken verpackt. Der jüngste Vorfall ereignete sich zwischen 23. und 24. September und ist nur eine Fortsetzung von einer ganzen Reihe solcher illegalen Entsorgungen.

Bereits seit fast zwei Jahren werden im Gebiet von Radenthein, Afritz, Arriach und Treffen immer wieder Speisereste in Müllsäcken illegal in Waldstücken entsorgt. Interessant: Die Täter benutzen teilweise sogar eine Mautstraße und entrichten dabei auch die Maut an der Kassenstelle. 

Lesen Sie auch:
Schon im März und nun wieder: Müllsäcke mit Speiseresten wurden illegal in ein Waldstück ...
Wieder Fund im Wald
Dutzende Müllsäcke mit Speiseresten entsorgt
02.07.2026

Entscheidender Hinweis fehlt
Um Hinweise zu den Tätern zu erhalten, wurden die Speisereste untersucht und es wurden Befragungen in Gaststätten sowie in der Bevölkerung durchgeführt. Doch bislang hat sich daraus noch keine konkrete Spur ergeben.

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