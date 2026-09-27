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Drama im Allgäu

Reisebus kippte um: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Deutschland
27.09.2026 09:59
Die Einsatzkräfte gaben am Unfallort ihr Möglichstes.
Die Einsatzkräfte gaben am Unfallort ihr Möglichstes.(Bild: APA-Images / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der deutschen Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus umgekippt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.

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Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Morgen um kurz nach 6.00 Uhr, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Weitere Angaben zur Anzahl der Verletzten, zum Grad der Verletzungen und dazu, ob es sich bei den Toten um Fahrgäste handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

Die schwäbische Stadt Buchloe im Ostallgäu liegt direkt an der Bundesautobahn 96 zwischen München und Memmingen.

Busunfall in der Schweiz mit fünf Toten
Erst kürzlich starben fünf Menschen bei einem Unfall eines niederländischen Busses in der Schweiz. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am 10. September berichtete. Der Bus prallte gegen eine Leitplanke und kam dann rechts von der Straße ab. Er kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Unfallstelle befand sich an der Ausfahrt einer etwa 200 Meter langen Baustelle.

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Wagen fuhr in Reisebus bei Wörth an der Donau
Bei einem Unfall auf der A3 bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) wurden am 6. September 30 Menschen verletzt – 15 von ihnen saßen in einem Reisebus, sie erlitten leichte Verletzungen. Ein Wagen war laut Polizeiangaben auf den Reisebus und ein weiteres Fahrzeug in stockendem Verkehr aufgefahren.

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