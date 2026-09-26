Ein Termin zu wenig: VW-Rückruf wird kompliziert

VW: „Sinnhafte Vorgangsweise“

Ein VW-Sprecher bezeichnete das Vorgehen gegenüber der dpa als „sinnhafte Vorgehensweise“. Damit soll verhindert werden, dass von Korrosion betroffene Fahrzeuge die Werkstatt ohne Reparatur verlassen müssen, nur weil die richtige Schraube gerade nicht verfügbar ist. Allein in Österreich sind 95.000 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. In Deutschland handelt es sich nach Angaben des VW-Sprechers um rund 895.000 Autos, weltweit um etwa 2,1 Millionen Fahrzeuge der Marke Volkswagen.