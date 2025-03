R5 Turbo: Renault bringt superbreiten Kraftprotz!

Und der Preis?

Sandeep Bhambra, Chefdesigner in der Fahrzeugentwicklung, windet sich ein wenig: „Ich kann dazu noch nichts sagen, erst im April, wenn wir die Auftragsbücher öffnen. Aber so viel ist sicher: Es wird das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis geben, das bei einem Supercar möglich ist.“ Das lässt zumindest einen Einstiegspreis unter 100.000 Euro vermuten. Für Investoren wäre das immer noch ein Schnäppchen. Denn für den Urvater R5 Turbo in Top-Zustand (Originalpreis in Deutschland: 44.600 Mark) werden um die 170.000 Euro geboten.