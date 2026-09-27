Sonder-Lob! VSV-Allrounder wird zum Trumpf

Zwei Siege (darunter gegen Salzburg) aus drei Partien – die Villacher sind tadellos in die neue Saison gestartet! Zuletzt erhielt ein VSV-Verteidiger von Coach Marco Pewal Sonderlob. Verletzte müssen sich noch gedulden. Vallant weiterhin nicht im Eistraining.
Der VSV hält an seiner Rolle als Liga-Underdog fest! Keine Zeit bleibt den Villachern zum Durchatmen. Nach dem bärenstarken Auftritt gegen Salzburgs Bullen (4:2) gastieren die Blau-Weißen heute in Laibach.
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