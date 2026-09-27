Mond des Saturn ist lebensfreundlicher als gedacht

Suche nach Leben soll weitergehen

Die Studie ist nun in der Fachzeitschrift „Science Advances“ erschienen. Die Erstautorin Vanessa Helmbrecht bezeichnete Enceladus laut LMU als einen der vielversprechendsten Orte für die Suche nach außerirdischem Leben. Auch direkt vor Ort soll weiter nach möglichen Spuren gesucht werden. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat laut den Angaben eine für 2042 geplante Mission namens „L4“ angekündigt.