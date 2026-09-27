Psychische Erkrankungen treffen jeden Vierten

Über Rückenschmerzen sprechen wir ganz selbstverständlich, über psychische Erkrankungen noch immer zu wenig. Dabei ist fast jeder vierte Österreicher zwischen 18 und 65 Jahren im Laufe eines Jahres von einer psychischen Erkrankung betroffen. Was uns aus dem Gleichgewicht bringt – und uns hilft, wieder ins Lot zu kommen.