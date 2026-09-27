Eklat in ÖFB-Gruppe! Torhüter boykottiert Match

Irlands Nationalteam-Goalie Gavin Bazunu boykottiert aus politischen Gründen die Fußball-Länderspiele gegen Israel in der Österreich-Gruppe der Nations League. „Ich habe eine Entscheidung getroffen, die mir nicht leicht gefallen ist. Ich bin ein tiefgläubiger Mann und bemühe mich nach Kräften, ein Mensch mit Charakter und Prinzipien zu sein; daher halte ich es für falsch, an den bevorstehenden Begegnungen mit Israel teilzunehmen“, teilte der 24-Jährige bei Instagram mit.