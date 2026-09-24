Nach Mordanklage: Antonio Brown entgeht Gefängnis

Browns Anwalt Mark Eilarsh sagte laut US-Medien, der Vergleich sei zu gut, um ihn nicht anzunehmen. Brown hätten bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes bis zu 30 Jahre Gefängnis gedroht. Brown war vorgeworfen worden, nach einem Boxkampf im Mai 2025 einem Sicherheitsmitarbeiter eine Pistole entrissen und zwei Schüsse auf einen Mann abgefeuert zu haben, mit dem er zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Der Mann sagte den Ermittlern, eine der Kugeln habe seinen Hals gestreift. Der Anwalt des Mannes nannte den Vergleich nach Angaben von US-Medien fair. Sein Mandant habe Brown verziehen und wünsche ihm Gesundheit.