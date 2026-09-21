„Warum bekomme ich immer wieder Gürtelrose?“

Die Ursache einer Gürtelrose ist die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus, das nach einer Feuchtblatternerkrankung lebenslang in den Nervenwurzeln verbleibt. Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems natürlicherweise ab – ein Prozess, der als Immunseneszenz bezeichnet wird. Dadurch steigt das Risiko, dass das ruhende Virus erneut aktiv wird. Auch Erkrankungen oder Medikamente, die das Immunsystem beeinträchtigen, können diese Reaktivierung begünstigen.