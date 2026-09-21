„Warum bekomme ich immer wieder Gürtelrose?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Peter W. (45): „Ich hatte bereits zweimal eine Gürtelrose. Kann Gürtelrose immer wieder auftreten?“
Dr. Claudia Heller-Vitouch, FÄ für Haut- und Geschlechtskrankheiten aus Wien: Gürtelrose kann grundsätzlich mehr als einmal auftreten – insgesamt ist das jedoch selten. Studien zeigen, dass nur etwa fünf Prozent der Betroffenen im Laufe ihres Lebens ein sogenanntes Rezidiv entwickeln.
In der Praxis steckt hinter einer vermeintlich „wiederkehrenden Gürtelrose“ jedoch nicht selten eine andere Erkrankung. Besonders ein Herpes simplex, der immer wieder an derselben Körperstelle auftreten kann, wird gelegentlich mit einer Gürtelrose verwechselt. Deshalb sollte die Diagnose, insbesondere bei wiederholtem Auftreten, kritisch hinterfragt werden. Im Zweifelsfall kann ein Abstrich mit Virusnachweis Klarheit schaffen.
Die Ursache einer Gürtelrose ist die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus, das nach einer Feuchtblatternerkrankung lebenslang in den Nervenwurzeln verbleibt. Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Immunsystems natürlicherweise ab – ein Prozess, der als Immunseneszenz bezeichnet wird. Dadurch steigt das Risiko, dass das ruhende Virus erneut aktiv wird. Auch Erkrankungen oder Medikamente, die das Immunsystem beeinträchtigen, können diese Reaktivierung begünstigen.
Kommt es tatsächlich zu mehreren gesicherten Episoden einer Gürtelrose, sollte ärztlich abgeklärt werden, ob eine bisher unerkannte Störung des Immunsystems oder eine andere Grunderkrankung vorliegt.
Wichtig ist außerdem eine möglichst frühe Behandlung. Wird innerhalb der ersten 72 Stunden nach Auftreten des Hautausschlags mit einer antiviralen Therapie begonnen, kann dies die Krankheitsdauer verkürzen und das Risiko für anhaltende Nervenschmerzen verringern.
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Für Menschen ab 60 Jahren sowie für Personen mit bestimmten Grunderkrankungen oder einer eingeschränkten Immunabwehr wird die Impfung gegen Gürtelrose empfohlen. Sie senkt das Risiko einer Erkrankung und schützt besonders wirksam vor schweren Verläufen und der gefürchteten Post-Zoster-Neuralgie.
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