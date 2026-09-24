Nico Santos: „Ich fluche am liebsten auf Spanisch“

TV-Jurymitglied auch 2026

Mittlerweile gibt er sein Wissen selbst an junge Talente weiter. Mit Anne Mosters gewann er die vergangene Staffel von „The Voice of Germany“. Schon nach ihrem Ausscheiden zwei Jahre zuvor hatte er ihr geschrieben, weil er die Entscheidung kaum fassen konnte. Dass sie einen weiteren Versuch wagte und schließlich in seinem Team gewann, freute ihn umso mehr. Besonders schön findet er, dass ihre gemeinsame Geschichte nicht mit der Sendung endete. „Es ist eben nicht nur eine Show. Auch draußen geht es weiter – Anne ist jetzt Teil meiner Tour.“ Ob er diesen Erfolg heuer wiederholen kann, bleibt abzuwarten.

Ob Coach, Sänger oder Songwriter – auf eine Rolle festlegen lassen will sich Nico ohnehin nicht. Und auch sprachlich hält er sich alle Möglichkeiten offen. Nur wenn er sich ärgert, hat er einen klaren Favoriten: „Ich fluche am liebsten auf Spanisch, das macht am meisten Spaß!