„Damit sind sogar meine Enkelkinder abgesichert“

Nur ein Jahr nach seinem 55-Millionen-Euro-Wechsel von Milan zu Manchester City zog Tijjani Reijnders überraschend weiter nach Saudi-Arabien. Der 28-Jährige sprach nun offen über seine Beweggründe und macht keinen Hehl daraus, dass bei seinem Wechsel zu Al-Qadsiah vor allem das Geld eine entscheidende Rolle spielte. „Sobald meine Spielerkarriere vorbei ist, möchte ich nicht mehr arbeiten müssen. Natürlich hätte ich nach meinem Vertrag bei Manchester City wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten müssen, aber dieser Wechsel ermöglicht es mir, die Zukunft der nächsten Generationen meiner Familie abzusichern“, erklärte er gegenüber „NOS“.