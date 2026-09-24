Bund sperrt letztes Asylheim in der Steiermark zu

Nur noch sieben Bundesquartiere in Österreich

Auf Anfrage beim Innenministerium heißt es zur „Steirerkrone“, dass die Rückgänge bei den Flüchtlingszahlen Einsparungen möglich machten: „Beispielsweise konnte die Zahl der Bundesquartiere in den vergangenen beiden Jahren von mehr als 30 auf vorerst sieben reduziert werden. Eine weitere Reduktion ist wahrscheinlich.“ Erfreut auf diese Entscheidung reagiert FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer: „Aus Sicht der Steiermark ist die Stilllegung eines weiteren großen Bundes-Asylheims ein Schritt in die richtige Richtung.“