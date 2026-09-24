328.000 Euro Schaden: Baggerdiebe aufgeflogen

Nach weiterem Baggerdiebstahl festgenommen

Am 11. April klickten für den 30-Jährigen die Handschellen. Nach einem weiteren Baggerdiebstahl in Linz wurde er auf der Rückfahrt in Richtung Ungarn festgenommen. Sein mutmaßlicher Komplize befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ gegen den 27-Jährigen einen Europäischen Haftbefehl. Sechs Tage später wurde er von ungarischen Polizisten in seiner Heimat gefasst.