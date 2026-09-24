328.000 Euro Schaden: Baggerdiebe aufgeflogen

Zwei im niederösterreichischen Bezirk Tulln verschwundene Baumaschinen brachten Ermittler auf die Spur eines Diebesduos. Bei 24 Coups in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sollen die Männer Geräte und Fahrzeuge im Wert von Hunderttausenden Euro erbeutet und nach Ungarn geschafft haben. Nun sitzen beide in Haft.
Die Beuteliste liest sich wie das Inventar eines Fuhrparks: sechs Bagger, sieben Autoanhänger, zwei Traktoren, zwei Wohnwagen und drei Rasenmähertraktoren. Dazu kamen ein Moped, ein Baukompressor, mehrere Kleingeräte und diverse Autokennzeichen.
Hinter der Diebstahlsserie sollen zwei Ungarn im Alter von 27 und 30 Jahren stecken. Ihre Beute wurde nach Polizeiangaben außer Landes gebracht und anschließend in Ungarn verkauft.
Zwei Bagger im Bezirk Tulln verschwunden
Ausgangspunkt der Ermittlungen waren zwei Baggerdiebstähle im Bezirk Tulln. Im Frühjahr nahm der Ermittlungsbereich Diebstahl des Landeskriminalamtes Niederösterreich die Ermittlungen gegen die zunächst unbekannte Tätergruppe auf.
Nach und nach zeigte sich das ganze Ausmaß der Serie: Den beiden Beschuldigten werden zwischen 22. Jänner und 11. April insgesamt 24 Straftaten zugerechnet. In Niederösterreich befanden sich die Tatorte in den Bezirken Tulln, Amstetten, Baden, St. Pölten-Land, Gänserndorf, Neunkirchen und Bruck an der Leitha. Weitere Diebstähle wurden in Oberösterreich und der Steiermark verübt. Der reine Diebstahlsschaden beträgt laut Polizei rund 320.000 Euro. Hinzu kommen beinahe 8000 Euro Sachschaden.
Nach weiterem Baggerdiebstahl festgenommen
Am 11. April klickten für den 30-Jährigen die Handschellen. Nach einem weiteren Baggerdiebstahl in Linz wurde er auf der Rückfahrt in Richtung Ungarn festgenommen. Sein mutmaßlicher Komplize befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ gegen den 27-Jährigen einen Europäischen Haftbefehl. Sechs Tage später wurde er von ungarischen Polizisten in seiner Heimat gefasst.
Bei Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen Abnehmer in Ungarn stellten die Behörden drei Bagger, drei Autoanhänger, ein Moped und einen Baukompressor sicher. Die Gegenstände wurden ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben. Beide Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.
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