Am Samstag leuchtet der Maismond vom Himmel

Am Samstag, 26. September 2026, zeigt sich der September-Vollmond am Nachthimmel. Vielerorts wird er Maismond genannt – aber warum?
Der Himmelskörper geht um 18.43 Uhr im Osten auf. Wenige Minuten später befindet er sich exakt in einer Linie mit Sonne und Erde.
Warum heißt der September-Vollmond so?
Im September endet der Sommer und die Zeit der großen Ernte beginnt. Da zu dieser Zeit traditionell der Mais – oder auch Gerste und Getreide – eingebracht wurde, gaben Ureinwohner dem Vollmond diesen Namen. Im deutschen Sprachraum wird er auch Kornmond, Gerstenmond, Obstmond oder Herbstmond (wegen des Übergangs in die kältere Jahreszeit) bezeichnet. All diese verschiedenen Namen spiegeln die jahrhundertealte Verbindung zwischen dem Mondstand und der Erntezeit wider.
Was macht den Maismond so besonders?
Der September-Vollmond ist eng mit dem sogenannten „Harvest Moon“ (Erntemond) verknüpft. Das ist jener Vollmond, der zeitlich am nächsten zur Herbst-Tagundnachtgleiche liegt.
Weil der Mond direkt nach Sonnenuntergang fast ohne Dunkelphase im Osten aufging und mehrere Tage hintereinander hell schien, hatten Bauern früher nach Feierabend noch genügend Licht, um die Ernte einzubringen.
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