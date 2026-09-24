Am Samstag leuchtet der Maismond vom Himmel

Warum heißt der September-Vollmond so?

Im September endet der Sommer und die Zeit der großen Ernte beginnt. Da zu dieser Zeit traditionell der Mais – oder auch Gerste und Getreide – eingebracht wurde, gaben Ureinwohner dem Vollmond diesen Namen. Im deutschen Sprachraum wird er auch Kornmond, Gerstenmond, Obstmond oder Herbstmond (wegen des Übergangs in die kältere Jahreszeit) bezeichnet. All diese verschiedenen Namen spiegeln die jahrhundertealte Verbindung zwischen dem Mondstand und der Erntezeit wider.