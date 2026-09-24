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Spritpreisbremse: Erleichterung oder Hohn?

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24.09.2026 10:19
Bald spart man sich 12,2 Cent pro Liter Treibstoff.
Bald spart man sich 12,2 Cent pro Liter Treibstoff.(Bild: P. Huber)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Mit einer weiteren Verschärfung der Spritpreisbremse versucht Österreichs Regierung das Tanken für die Bürger wieder erträglicher zu gestalten. 12,2 Cent pro Liter soll man sich zukünftig an der Zapfsäule sparen. Aber hilft den Menschen das tatsächlich weiter? Diskutieren Sie mit!

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Beim Tanken soll man sich in Zukunft (Oktober und November) ungefähr 6 Euro pro Tankfüllung sparen. Was von der Politik als Sieg gefeiert wird, nimmt die Bevölkerung aber oftmals anders wahr. Gründe für die hohen Spritpreise sind weiterhin die Krisen auf der Welt und natürlich vor allem die gesperrte Straße von Hormus. Die sogenannte „Trumpflation“ (beschreibt einen durch die Handelspolitik und Zölle von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Inflationsschub, der international und auch in Österreich die Teuerung antreibt) tut ihr Übriges, und trägt keineswegs zur Entspannung der Konflikte bei. 

Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der beschlossenen Spritpreisbremse? Hilft Ihnen diese Ersparnis beim Tanken oder macht es für Sie kaum einen Unterschied? Wo sehen Sie aktuell die gravierendsten Probleme bei diesem Thema, und welche Lösungsvorschläge hätten Sie dazu parat? 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und sind gespannt auf Ihre Meinung!

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