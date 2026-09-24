Spritpreisbremse: Erleichterung oder Hohn?

Beim Tanken soll man sich in Zukunft (Oktober und November) ungefähr 6 Euro pro Tankfüllung sparen. Was von der Politik als Sieg gefeiert wird, nimmt die Bevölkerung aber oftmals anders wahr. Gründe für die hohen Spritpreise sind weiterhin die Krisen auf der Welt und natürlich vor allem die gesperrte Straße von Hormus. Die sogenannte „Trumpflation“ (beschreibt einen durch die Handelspolitik und Zölle von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Inflationsschub, der international und auch in Österreich die Teuerung antreibt) tut ihr Übriges, und trägt keineswegs zur Entspannung der Konflikte bei.