„Große ORF-Party“ sorgt in Krisenzeiten für Kritik

Der ORF-Stiftungsrat tagt erstmals mit Franz Medwenitsch als Nachfolger für den stellvertretenden Vorsitzenden Gregor Schütze. Es geht um die notwendige Millioneneinsparung und wie Strukturen verschlankt werden können. Doch ausgerechnet am Tag der großen Spardebatte sorgt eine teure Party am Küniglberg für Ärger.
Dem ORF stehen harte Einschnitte bevor. Am Donnerstag beschäftigt sich der Stiftungsrat – in neuer Besetzung, nachdem der stellvertretende Vorsitzende Gregor Schütze zurückgetreten war und Franz Medwenitsch offiziell als sein Nachfolger am Beginn der Sitzung gewählt wurde – mit den wichtigsten Geldfragen. So landet etwa der „Einsparpfad“ auf dem Tisch des Stiftungsrats. Schon am Montag wurde im Finanzausschuss über die finanzielle Zukunft des öffentlich-rechtlichen beraten. Denn ab 2027 streicht die Bundesregierung dem ORF jährlich rund 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget.
Weniger Chefs beim ORF?
Im Visier stehen beim Sparprogramm offenbar auch Führungspositionen. Stiftungsräte fordern eine Verschlankung der Strukturen sowie weniger Hauptabteilungs- und Abteilungsleiter. Wegen langer Kündigungsfristen müsse damit noch unter der amtierenden Generaldirektorin Ingrid Thurnher begonnen werden. Auch die Zukunft des Radio-Symphonieorchesters RSO wird als mögliches Sparthema genannt.
Auch auf der Tagesordnung steht die Causa Wolf gegen Westenthaler. Der „ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf soll laut dem FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler gegen den ORF-Ethikkodex verstoßen haben, als er im „Wahlkampf“ um den Generaldirektorenjob die Bewerberin und „Exxpress“-Herausgeberin Eva Schütz in den sozialen Medien attackierte. Ihr Medium sei eine „rassistische Fake-News-Schleuder“, so Wolf.
„ORF-Party auf Kosten der Zwangsgebührenzahler“
Kurz vor Sitzungbeginn ärgerte sich Westenthaler auch über ein weiteres Thema. Denn am Donnerstagabend findet am Küniglberg die „ORF-Programmpräsentation 2027 samt ORF-Awards“ statt. Eine „große ORF-Party auf Kosten der Zwangsgebührenzahler“, wie der Stiftungsrat kritisiert. Zigtausende Euro würden für diese Party mit Showacts ausgegeben werden – „in Sparzeiten ist das ein Hohn“, so Westenthaler.
Der ORF verteidigt die Programmpräsentation als „eine der wichtigsten Informationsveranstaltungen für die österreichische Werbewirtschaft“, die „ein wichtiger Auftragsmotor für die heimische Werbebranche und zahlreiche österreichische Unternehmen, die ihre Produkte im Rahmen der strengen gesetzlichen Möglichkeiten im öffentlich-rechtlichen Qualitätsumfeld der reichweitenstarken ORF-Medien bewerben“ ist. Die daraus resultierenden Werbebuchungen hätten sich 2025 bei rund 224 Millionen Euro bewegt. „Damit ist die Programmpräsentation nicht nur ein Branchenevent, sondern ein wichtiger Meilenstein für die Wertschöpfung in mehreren Wirtschaftszweigen“
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