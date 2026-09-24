Grau statt pink: 16-facher Nachwuchs bei Flamingos

Flamingo-Kindergarten

„Bei uns gibt es derzeit Küken in allen Größen, die ersten sind Ende August geschlüpft. Sie haben ihre Nester bereits verlassen und sich zu einer Art Kindergarten zusammengeschlossen“, so Tierpfleger Dominik Eigenbauer. Die Kükengruppe wird stets von einzelnen erwachsenen Vögeln begleitet. Die Eltern kommen weiterhin regelmäßig, um ihre Jungtiere mit Kropfmilch zu versorgen. Verwechslungsgefahr besteht übrigens trotz der optischen Ähnlichkeit nicht: Am individuellen Ruf finden Eltern und Nachwuchs stets wieder zusammen.