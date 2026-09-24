Grau statt pink: 16-facher Nachwuchs bei Flamingos

Von ihrem schicken pinkfarbenen Federkleid sind sie zwar noch ein paar Jahre entfernt. Herzig und flauschig sind sie aber dennoch anzusehen. Gleich 16-fachen mausgrauen Nachwuchs hat es bei den Rosa Flamingos im Wiener Tiergarten Schönbrunn gegeben.
Erst im Alter von etwa drei Jahren erstrahlt ihr Federkleid in prächtigem Rosa. Aktuell tragen die Küken noch ein graues Dunenkleid. „Das unscheinbare Dunenkleid bietet ihnen in den lehmigen Bruthügeln eine ideale Tarnung und schützt sie damit optimalerweise vor Feinden“, erklärt Kurator Dr. Folko Balfanz. In den ersten Lebenswochen werden die Küken von ihren Eltern noch mit Kropfmilch ernährt – einer nährstoffreichen Absonderung aus Drüsen in der Speiseröhre.
„Die charakteristische Färbung der Rosa Flamingos stammt von ihrer Nahrung. Kleine Krebse und Algen, die sie mit ihrem Schnabel aus dem Wasser filtern, enthalten Farbstoffe aus der Gruppe der Carotinoide“, so Balfanz.
Insgesamt gibt es sechs Flamingo-Arten. Der Rosa Flamingo ist die einzige Art, die auch in Europa vorkommt. Große Kolonien sind etwa in der Camargue in Südfrankreich und in Andalusien im Süden Spaniens zu finden. Der Rosa Flamingo ist zugleich die größte aller Flamingo-Arten. Er kann bis zu 1,40 Meter groß werden.
Flamingo-Kindergarten
„Bei uns gibt es derzeit Küken in allen Größen, die ersten sind Ende August geschlüpft. Sie haben ihre Nester bereits verlassen und sich zu einer Art Kindergarten zusammengeschlossen“, so Tierpfleger Dominik Eigenbauer. Die Kükengruppe wird stets von einzelnen erwachsenen Vögeln begleitet. Die Eltern kommen weiterhin regelmäßig, um ihre Jungtiere mit Kropfmilch zu versorgen. Verwechslungsgefahr besteht übrigens trotz der optischen Ähnlichkeit nicht: Am individuellen Ruf finden Eltern und Nachwuchs stets wieder zusammen.
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