Sportvereine müssen für Heimspiele ins Ausland!

Der Kärntner Bowlingverband muss künftig für Trainings und Heimspiele nach Slowenien auswandern – weil es im eigenen Bundesland keine adäquate Halle gibt. So viele Vereine und Mitglieder sind betroffen, so sieht‘s mit den Kosten aus. Landessportchef Arno Arthofer startet einen Aufruf.