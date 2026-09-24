Dringend Pflegeplätze für Tierheim-Hunde gesucht

Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche: Für manche Hunde im TierQuarTier Wien werden die kommenden Wochen besonders herausfordernd. Nach einem Wasserschaden stehen ab Mitte Oktober Trocknungs- und Bauarbeiten im Hundebereich an. Nun werden Menschen gesucht, die ausgewählten Vierbeinern für rund vier bis sechs Wochen ein ruhiges Zuhause auf Zeit schenken.
Für diese dringenden Sanierungsarbeiten muss ein Teil des Hundebereichs komplett gesperrt werden. Die größte Belastung dürfte für die Vierbeiner allerdings der zu erwartende Baulärm sein. Gerade für sensible Hunde kann das im Tagesablauf zusätzlichen Stress bedeuten.
„Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Genau diesen Hunden möchten wir während dieser herausfordernden Phase eine kleine Auszeit ermöglichen“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. Gesucht werden daher geeignete Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde.
Für die Vierbeiner bedeutet der vorübergehende Umzug nicht nur Abstand von der Baustelle, sondern auch die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, einen normalen Alltag zu erleben und Zeit mit Menschen außerhalb des Tierheimumfelds zu verbringen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern. Der genaue Zeitraum kann sich je nach Verlauf noch etwas verändern und wird vorab mit den jeweiligen Pflegepersonen abgestimmt.
Neues Umfeld als Barometer
Doch der Tapetenwechsel bringt noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Das Hundeteam kann seine Schützlinge in einem völlig anderen Umfeld erleben. Im Tierheim lässt sich das Verhalten der Hunde oft nur innerhalb dieser besonderen Situation beurteilen. In einem Zuhause auf Zeit zeigt sich hingegen, wie schnell ein Hund zur Ruhe kommt, wie er sich in einer Wohnung oder einem Haus verhält und wie er Spaziergänge, Ruhephasen oder das Zusammenleben mit Menschen erlebt. Diese Erfahrungen können später helfen, noch gezielter das passende dauerhafte Zuhause zu finden.
Ab jetzt bewerben
Welcher Hund zu welchem Pflegeplatz passt, wird individuell geprüft. Interessierte müssen zunächst einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Das Hundeteam prüft anschließend, ob ein passender Hund infrage kommt. Bei Interesse nimmt das TierQuarTier persönlich Kontakt auf, Mensch und Hund lernen einander vorab kennen. Wenn alles passt, darf der Hund auf Grundlage eines Pflegevertrags für die Dauer der Baustellenarbeiten in sein Zuhause auf Zeit einziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.