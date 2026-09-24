Dringend Pflegeplätze für Tierheim-Hunde gesucht

Neues Umfeld als Barometer

Doch der Tapetenwechsel bringt noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Das Hundeteam kann seine Schützlinge in einem völlig anderen Umfeld erleben. Im Tierheim lässt sich das Verhalten der Hunde oft nur innerhalb dieser besonderen Situation beurteilen. In einem Zuhause auf Zeit zeigt sich hingegen, wie schnell ein Hund zur Ruhe kommt, wie er sich in einer Wohnung oder einem Haus verhält und wie er Spaziergänge, Ruhephasen oder das Zusammenleben mit Menschen erlebt. Diese Erfahrungen können später helfen, noch gezielter das passende dauerhafte Zuhause zu finden.