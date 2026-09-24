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Wegen Wasserschaden

Dringend Pflegeplätze für Tierheim-Hunde gesucht

Tierecke
24.09.2026 10:09
Viele Hunde aus dem Tierheim sind dankbar, wenn sie in familiärem Umfeld etwas zur Ruhe finden ...
Viele Hunde aus dem Tierheim sind dankbar, wenn sie in familiärem Umfeld etwas zur Ruhe finden und den Stress im Tierheim-Alltag hinter sich lassen können – auch wenn es nur auf Zeit ist!(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche: Für manche Hunde im TierQuarTier Wien werden die kommenden Wochen besonders herausfordernd. Nach einem Wasserschaden stehen ab Mitte Oktober Trocknungs- und Bauarbeiten im Hundebereich an. Nun werden Menschen gesucht, die ausgewählten Vierbeinern für rund vier bis sechs Wochen ein ruhiges Zuhause auf Zeit schenken.

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Für diese dringenden Sanierungsarbeiten muss ein Teil des Hundebereichs komplett gesperrt werden. Die größte Belastung dürfte für die Vierbeiner allerdings der zu erwartende Baulärm sein. Gerade für sensible Hunde kann das im Tagesablauf zusätzlichen Stress bedeuten.

„Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung.  Genau diesen Hunden möchten wir während dieser herausfordernden Phase eine kleine Auszeit ermöglichen“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. Gesucht werden daher geeignete Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde.

Tapetenwechsel für „Bello“

  • Gesucht: Pflegeplätze für ausgewählte mittelgroße und große Hunde
  • Warum: Bauarbeiten und Baulärm im Hundebereich des TierQuarTiers
  • Dauer: ca. vier bis sechs Wochen ab Mitte Oktober
  • So geht’s: Fragebogen ausfüllen, Kennenlernen, bei passender Konstellation Einzug mit Pflegevertrag
  • Infos & Anmeldung:
    www.tierquartier.at/tapetenwechsel

Für die Vierbeiner bedeutet der vorübergehende Umzug nicht nur Abstand von der Baustelle, sondern auch die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, einen normalen Alltag zu erleben und Zeit mit Menschen außerhalb des Tierheimumfelds zu verbringen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern. Der genaue Zeitraum kann sich je nach Verlauf noch etwas verändern und wird vorab mit den jeweiligen Pflegepersonen abgestimmt.

Die junge Hündin „Lola“ (elf Monate alt) wartet mit vielen anderen Vierbeinern im TierQuarTier ...
Die junge Hündin „Lola“ (elf Monate alt) wartet mit vielen anderen Vierbeinern im TierQuarTier auf eine neue Chance!(Bild: zVg)

Neues Umfeld als Barometer
Doch der Tapetenwechsel bringt noch einen weiteren wichtigen Vorteil: Das Hundeteam kann seine Schützlinge in einem völlig anderen Umfeld erleben. Im Tierheim lässt sich das Verhalten der Hunde oft nur innerhalb dieser besonderen Situation beurteilen. In einem Zuhause auf Zeit zeigt sich hingegen, wie schnell ein Hund zur Ruhe kommt, wie er sich in einer Wohnung oder einem Haus verhält und wie er Spaziergänge, Ruhephasen oder das Zusammenleben mit Menschen erlebt. Diese Erfahrungen können später helfen, noch gezielter das passende dauerhafte Zuhause zu finden.

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Welcher Hund zu welchem Pflegeplatz passt, wird individuell geprüft. Interessierte müssen zunächst einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation ausfüllen. Das Hundeteam prüft anschließend, ob ein passender Hund infrage kommt. Bei Interesse nimmt das TierQuarTier persönlich Kontakt auf, Mensch und Hund lernen einander vorab kennen. Wenn alles passt, darf der Hund auf Grundlage eines Pflegevertrags für die Dauer der Baustellenarbeiten in sein Zuhause auf Zeit einziehen.

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