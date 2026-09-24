Kapitän Van Dijk blamiert Reporter auf Holland-PK

Als Valentijn Driessen, Reporter vom niederländischen „Telegraaf“, Virgil van Dijk auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Duell mit Deutschland darauf ansprach, wieso er denn so knappe Antworten gebe, hat er bestimmt nicht mit solch einer Antwort gerechnet ...
„Du redest nicht besonders viel. Normalerweise bist du freundlich und redselig, oder?“, wollte Driessen den Grund für Van Dijks Laune wissen. Als der Kapitän der „Elftal“ entgegnete, er sage die Dinge einfach geradeheraus, bohrte der Reporter nach: „Ich habe das Gefühl, dass du bei Pressekonferenzen nicht so bist wie sonst. Es wirkt, als würde dich dein Verhältnis zu den Medien beschäftigen.“
Eine These, die Van Dijk weitgehend verneinte, mit der Mehrheit der Pressevertreter habe er kein Problem, allerdings werde manchmal Unsinn erzählt. Wieso der Verteidiger die betreffende Person dann nicht einfach darauf anspricht? Van Dijk: „Ich spreche doch gerade mit dieser Person.“
Zoff mit Vorgeschichte
Eine verbale Watschn, die Driessen da von Van Dijk kassierte – allerdings nicht ohne Vorgeschichte. Nach der enttäuschenden WM hatte der Journalist den Routinier gemeinsam mit Ex-Teamchef Ronald Koeman scharf kritisiert. Die beiden hätten „alles verraten, wofür unsere Nationalmannschaft steht“, so Driessens Vorwurf damals. Worte, die sich Van Dijk nicht gefallen lässt ...
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