Kapitän Van Dijk blamiert Reporter auf Holland-PK

„Du redest nicht besonders viel. Normalerweise bist du freundlich und redselig, oder?“, wollte Driessen den Grund für Van Dijks Laune wissen. Als der Kapitän der „Elftal“ entgegnete, er sage die Dinge einfach geradeheraus, bohrte der Reporter nach: „Ich habe das Gefühl, dass du bei Pressekonferenzen nicht so bist wie sonst. Es wirkt, als würde dich dein Verhältnis zu den Medien beschäftigen.“