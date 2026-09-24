Allein an Bord und doch in Gesellschaft

Die Kreuzfahrt ist der sichtbare Teil der zivilen Schifffahrt, obwohl sie nur etwa ein Prozent ausmacht. Der Markt wächst. Kreuzfahrten zählen weiterhin zu den beliebten Urlaubsformen der Österreicher (Quelle: ÖAMTC). Ich begrüße es, dass Schiffsreisen nicht mehr als elitär gelten, sondern leistbar geworden sind. Ich finde es auch gut, dass Reedereien in neue Technik investieren, Filter und Kläranlagen einbauen. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich vor der Buchung über Schiff, Anreise und Route informieren und auch an Land respektvoll mit den besuchten Orten umgehen. Für mich ist bewusstes Reisen hier eine Haltung, keine Entwarnung.