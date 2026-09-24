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Kreuzfahrt

Allein an Bord und doch in Gesellschaft

Reisen & Urlaub
24.09.2026 10:00
„Seven Seas Splendor“
„Seven Seas Splendor“(Bild: PETE BARRETT)
Porträt von Andrea Thomas
Von Andrea Thomas

Eine Kreuzfahrt ist ein schwimmendes Hotel, Restaurant, Ausflugsbasis und Rückzugsort zugleich. Besonders für Soloreisende bietet das Konzept überraschende Freiheiten: Man ist allein unterwegs und muss trotzdem nicht allein sein. 

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Das Schiffshorn dröhnt über das Pooldeck. Für einen Augenblick verstummen die Gespräche, dann setzt sich die „Seven Seas Splendor“ langsam in Bewegung. Ich stehe an der Reling und schaue zurück auf den Hafen, der langsam aus meinem Blickfeld verschwindet. Es ist ein fast feierlicher Moment. Die nächsten Tage muss ich mich weder um ein Hotel noch um die Weiterreise kümmern. Aber wie fühlt es sich an, allein auf einem Schiff mit Hunderten anderen Passagieren unterwegs zu sein?

Ich reise manchmal gern allein. Ich kann dann meinen Tag nach Lust und Laune gestalten und auch einmal stundenlang aufs Meer schauen. Trotzdem bin ich neugierig, wie leicht man an Bord Anschluss findet, wenn man ihn sucht. Auf meiner ersten Kreuzfahrt seit vielen Jahren möchte ich genau das herausfinden.

Dem Meer ganz nahe auf dem Balkon der Kabine: Reise-Autorin Andrea Thomas.
Dem Meer ganz nahe auf dem Balkon der Kabine: Reise-Autorin Andrea Thomas.(Bild: Andrea Thomas)

DER LUXUS, NICHTS ORGANISIEREN ZU MÜSSEN
Die Einschiffung geht schneller, als ich sie in Erinnerung habe. Inzwischen checkt man online ein. Pass und Kreditkarte sind also bereits hinterlegt, das Sicherheitsvideo ist angeschaut. In der Suite wartet mein Koffer. Ich gehe zuerst auf den Balkon: frische Luft, Meerblick und ein paar Minuten, um wirklich anzukommen. Das Hotel fährt diesmal einfach mit. Einmal auspacken, mehrere Orte entdecken. Das ist ein angenehmer Gedanke.

„Splendor“ Steckbrief

  • Passagiere: max. 750 (in 375 Suiten, alle mit Balkon, ca. 80 mit Butler-Service)
  • Crew: ca. 550
  • Baujahr: 2020
  • Länge: 224 m
  • Breite: 31 m

Im Tagesprogramm stehen Ausflüge, Vorträge, Sport, Wellness und die Öffnungszeiten der Restaurants. Gleichzeitig frage ich mich, wie viele dieser Programmpunkte ich tatsächlich nutzen werde. Auf einer Reise allein muss ich mich zum Glück mit niemandem darüber einigen.

Das Pooldeck ist ein Platz zum Entspannen.
Das Pooldeck ist ein Platz zum Entspannen.(Bild: STEPHEN BEAUDET)
Liegestühle in ausreichender Menge stehen bereit.
Liegestühle in ausreichender Menge stehen bereit.(Bild: STEPHEN BEAUDET)
Die Kabinen sind geräumig und verfügen über einen Balkon.
Die Kabinen sind geräumig und verfügen über einen Balkon.(Bild: STEPHEN BEAUDET)
Prime 7: schöner Rahmen für elegante Abendessen.
Prime 7: schöner Rahmen für elegante Abendessen.(Bild: Regent Seven Seas Cruises)
Unter freiem Himmel, jedoch großzügig beschattet ist der Pool Grill, wo Burger und Gegrilltes in ...
Unter freiem Himmel, jedoch großzügig beschattet ist der Pool Grill, wo Burger und Gegrilltes in legerer Atmosphäre geboten werden.(Bild: Regent Seven Seas Cruises)

GESELLSCHAFT NUR DANN, WENN MAN SIE MÖCHTE
Gut eine Stunde später gehe ich in die Observation Lounge auf Deck 11. Jemma, eine junge Engländerin, betreut die geselligen Aktivitäten an Bord und hat die Alleinreisenden zum Kennenlernen eingeladen. Zunächst klingt das nach einem klassischen Programmpunkt. Tatsächlich ist es eine unkomplizierte Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Genau darin liegt eine der großen Stärken einer Solo-Kreuzfahrt. Man kommt allein an Bord, aber man muss nicht allein bleiben.

Einige Suiten bieten Butler-Service – Prakash Bajpayee ist der Chef-Butler.
Einige Suiten bieten Butler-Service – Prakash Bajpayee ist der Chef-Butler.(Bild: Regent Seven Seas)

Jemma erzählt, dass sich manche Gäste für einen Landausflug verabreden oder gemeinsam essen gehen. Andere schauen nur kurz vorbei. Genau das gefällt mir: Wer Gesellschaft möchte, findet einen Anfang. Wer lieber allein frühstückt, einen Vortrag besucht oder am Pool ein Buch liest, muss sich dafür nicht erklären.

Infos & Angebote

  • Die „Splendor“ ist jetzt in Nordamerika und der Karibik unterwegs, bevor sie dann ab Jänner 2027 Routen zwischen Miami und Tahiti am Programm hat. Ab Juni kehrt sie wieder zurück nach Europa.
  • Wenn im Dezember 2026 die „Seven Seas Prestige“ in Dienst gestellt wird, sind insgesamt sieben Schiffe auf allen Weltmeeren für Regent unterwegs.

PREISBEISPIELE mit Schwesternschiff „Seven Seas Navigator“

  • ab 7. Dezember 2026, Barcelona-Rom (Civitavecchia), 14 Nächte, all-inklusive, 5976 €
  • ab 15. Jänner 2027, Istanbul-Athen (Piräus), 14 Nächte, all-inklusive, 5557 €
  • Ein wichtiger Punkt für Alleinreisende ist, ob es einen Einzelkabinen-Aufpreis gibt oder nicht. Regent bietet auf speziellen Routen Specials für Solo-Reisende: https://de.rssc.com/specials/single-supplement-special-xx

Alleinreisen bedeutet hier allerdings nicht, dass man automatisch neue Freunde findet. Ob man miteinander ins Gespräch kommt, hängt auch von den anderen Gästen und der eigenen Lust darauf ab. Die Einladung am ersten Abend nimmt zumindest eine kleine Hürde. Mein Tipp für Alleinreisende: Hingehen, auch wenn man noch nicht weiß, ob man bleiben möchte.

EIN SCHWIMMENDES HOTEL MIT VOLLPENSION
Die „Seven Seas Splendor“, gebaut in der italienischen Fincantieri-Werft und 2020 in Dienst gestellt, ist kein riesiges schwimmendes Ferienresort, sondern mit 375 Balkonkabinen durchaus überschaubar. 750 Passagiere, die von rund 550 Crewmitgliedern umsorgt werden. Das All-inklusive-Konzept kostet vielleicht auf den ersten Blick mehr, aber man weiß ziemlich genau, wie hoch der Reisepreis schlussendlich ist.

Kulinarische Genüsse an Bord: Gut essen gehört zum Reisen.
Kulinarische Genüsse an Bord: Gut essen gehört zum Reisen.(Bild: Andrea Thomas)
(Bild: Andrea Thomas)

Jedes Essen (auch in den Spezialitätenrestaurants), die Getränke, Trinkgelder, alles ist berücksichtigt, sogar Wäscheservice. Es entstehen keine Nebenkosten, selbst die meisten Landausflüge sind inbegriffen. Natürlich könnte man trotzdem Geld ausgeben, etwa im Spa, beim Friseur oder in der Boutique. Das kann dann auch wirklich teuer werden. Es lohnt sich also, vor der Buchung genau zu prüfen, welche Leistungen für die gewählte Reise eingeschlossen sind.

Kulinarik am Schiff

  • Compass Rose: Hauptrestaurant auf Deck 4 mit großer Vielfalt
  • La Veranda: tagsüber Frühstück und Mittagessen in Buffetform, abends als Sette Mare at La Veranda italienische Spezialitäten
  • Pool Grill: Burger, Snacks und Gegrilltes
  • Coffee Connection: Kaffee, Tee und Kuchen, Snacks

SPEZIALITÄTEN-RESTAURANTS
(Tipp: unbedingt im Vorfeld reservieren)

  • Pacific Rim: panasiatische Küche
  • Prime 7: Steakhouse und Fischspezialitäten
  • Chartreuse: französische Klassiker

Auch kulinarisch ist für Abwechslung gesorgt. Mein Tipp: Spezialitäten-Restaurants am besten vor oder gleich zu Beginn der Reise reservieren.

DIE FRAGE NACH DEM GUTEN GEWISSEN 
Für mich gehört zu einer Kreuzfahrt auch die Frage nach ihren Auswirkungen auf Umwelt und bereiste Orte.

Ich versuche im Alltag, Ressourcen zu sparen. Deshalb verschwindet diese Frage nicht, sobald ich an Bord gehe. Eine Kreuzfahrt bleibt eine Reise mit erheblichem Ressourcenverbrauch. Ich möchte sie weder schönreden noch so tun, als gäbe es darauf eine einfache Antwort.

Die Kreuzfahrt ist der sichtbare Teil der zivilen Schifffahrt, obwohl sie nur etwa ein Prozent ausmacht. Der Markt wächst. Kreuzfahrten zählen weiterhin zu den beliebten Urlaubsformen der Österreicher (Quelle: ÖAMTC). Ich begrüße es, dass Schiffsreisen nicht mehr als elitär gelten, sondern leistbar geworden sind. Ich finde es auch gut, dass Reedereien in neue Technik investieren, Filter und Kläranlagen einbauen. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich vor der Buchung über Schiff, Anreise und Route informieren und auch an Land respektvoll mit den besuchten Orten umgehen. Für mich ist bewusstes Reisen hier eine Haltung, keine Entwarnung.

FÜR WEN SICH DIESE REISEFORM LOHNT 
Am meisten überrascht mich an Bord die Freiheit zwischen Rückzug und Begegnung. Morgens allein auf dem Balkon sitzen, später mit anderen einen Ausflug unternehmen: Beides hat Platz. Dazu kommt der Komfort, nicht täglich Unterkunft, Transport und Essen organisieren zu müssen. Für Menschen, die allein reisen und dennoch gelegentlich Gesellschaft suchen, ist das eine interessante Kombination.

Noch einmal zusammengefasst, hier die Punkte, die für eine Kreuzfahrt alleine sprechen: 

  • einfach Kontakte knüpfen
  • Route, Unterkunft, Verpflegung, Unterhaltung sind geregelt und erfordern keinen Organisationsstress
  • Aktivitäten für jeden Geschmack: Sport, Wellness, Vorträge, Shows, Pool, Landausflüge
  • Sicherheit
  • Man kann sich erholen und gleichzeitig neue Orte kennenlernen.
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