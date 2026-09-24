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„Will bereit sein“

Biber von Utah ins Farmteam nach Tucson beordert

Eishockey
24.09.2026 10:27
Gregor Biber
Gregor Biber(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eishockey-Teamverteidiger Gregor Biber startet wie erwartet mit den Tucson Roadrunners in die Saison. Der Niederösterreicher ist vom Trainingscamp des NHL-Klubs Utah Mammoth ins Farmteam beordert worden und wird am 3. Oktober sein Debüt in der AHL geben. Der 20-Jährige war 2024 von Utah an Nummer 98 gedraftet worden, unterschrieb bei der Franchise aus Salt Lake City im Mai dieses Jahres einen Dreijahresvertrag und wechselte im Sommer vom schwedischen Verein Rögle nach Nordamerika. 

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In Tucson will sich Biber auf das nordamerikanische Eishockey einstellen und für die NHL empfehlen. „Ich will mich so gut wie möglich präsentieren, vielleicht kommt die Chance ja dieses Jahr, man weiß es nicht. Ich will bereit sein, falls die Chance da ist. Wenn nicht, dann probiere ich es das Jahr danach. Ich will zeigen, dass ich der sein kann, der als Erster oben andockt, falls sich wer verletzt“, erklärte Biber.

Damit wird die kommenden Dienstag beginnende NHL mit zwei oder drei österreichischen Profis in die Saison starten. Die Stürmer Marco Rossi (Vancouver Canucks) und Marco Kasper (Detroit Red Wings) sind Stammspieler bei ihren Mannschaften, Verteidiger David Reinbacher kämpft um einen Platz bei den Montreal Canadiens.

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