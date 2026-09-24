Biber von Utah ins Farmteam nach Tucson beordert

In Tucson will sich Biber auf das nordamerikanische Eishockey einstellen und für die NHL empfehlen. „Ich will mich so gut wie möglich präsentieren, vielleicht kommt die Chance ja dieses Jahr, man weiß es nicht. Ich will bereit sein, falls die Chance da ist. Wenn nicht, dann probiere ich es das Jahr danach. Ich will zeigen, dass ich der sein kann, der als Erster oben andockt, falls sich wer verletzt“, erklärte Biber.