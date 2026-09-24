Brad Pitt: Turtel-Auftritt mit seiner sexy Ines

Wein mit Taxi geliefert

Ausflüge in die zahlreichen 3-Sterne-Restaurants von San Sebastián schien Pitt aus Sicherheitsgründen aber wohl nicht gemacht zu haben. Dafür aß er im Hotel zu Abend und ließ sich einen besonderen Roséwein kommen: Und zwar vom Weingut Miraval in der französischen Provence, das er vor Jahren mit seiner Ex-Frau, Hollywoodstar Angelina Jolie, gekauft hatte.