Brad Pitt: Turtel-Auftritt mit seiner sexy Ines

Hach, diese zwei sind einfach so schön verliebt! Am Mittwochabend feierte Brad Pitt in San Sebastián die Europa-Premiere seines Films „Heart of the Beast“. Und der Hollywoodstar hatte am roten Teppich nur Augen für seine Freundin Ines de Ramon ...
Seit rund vier Jahren sind Brad Pitt und Ines de Ramon mittlerweile ein Paar, verliebt sind die beiden aber noch wie am ersten Tag. Das beweisen die neuesten Bilder des Hollywoodstars und seiner Freundin vom roten Teppich in San Sebastián.
Dort feierte der 62-Jährige am Donnerstagabend die große Europa-Premiere seines neuen Films „Heart of the Beast – Eiserne Wildnis“ und posierte gemeinsam mit seiner Liebsten für die Fotografen – tiefe Blicke und zärtliche Gesten inklusive!
Elfenhafter Auftritt im Wow-Kleid
Dass Pitt an diesem Abend die Augen nicht von Ines de Ramon lassen konnte, versteht sich aber auch von selbst. Die 33-Jährige sah an diesem Premieren-Abend nämlich einfach zauberhaft schön aus.
Für den Gang über den Red Carpet hatte sich die erfolgreiche Schmuckmanagerin nämlich für ein olivgrünes Spitzenkleid entschieden, das nicht nur vorne, sondern auch hintenrum sehr freizügig geschnitten war. Der zarte Stoff verlieh Ines fast ein elfengleiches Aussehen.
Brad Pitt hielt es an diesem Abend hingegen klassisch und trug einen schwarzen Anzug mit Weste und Krawatte zum weißen Hemd.
San Sebastián im Pitt-Fieber
Schon seit Tagen ist San Sebastián übrigens im absoluten Brad-Pitt-Fieber, Hunderte Fans belagern den Haupteingang des Luxushotels María Cristina, wo der Hollywoodstar neben Kollegen wie Naomi Watts, Orlando Bloom, Penélope Cruz und Marion Cotillard untergebracht ist.
Im Vorfeld musste das Hotel sogar die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, der genaue Ankunftsflughafen wurde offenbar bewusst nicht bekannt gegeben.
Aber Pitt, der bereits am Sonntag angereist war, enttäuschte seine treuen Fans nicht: Fast eine halbe Stunde nahm er sich bei seiner Ankunft Zeit, um am Absperrgitter Autogramme zu geben und mit sich Selfies machen zu lassen, bevor er schließlich ins Hotel María Cristina verschwand.
Wein mit Taxi geliefert
Ausflüge in die zahlreichen 3-Sterne-Restaurants von San Sebastián schien Pitt aus Sicherheitsgründen aber wohl nicht gemacht zu haben. Dafür aß er im Hotel zu Abend und ließ sich einen besonderen Roséwein kommen: Und zwar vom Weingut Miraval in der französischen Provence, das er vor Jahren mit seiner Ex-Frau, Hollywoodstar Angelina Jolie, gekauft hatte.
Das Hotel ließ den 20-Euro-Wein vom Weingeschäft Lukas in San Sebastián mit dem Taxi holen, da man ihn selbst nicht vorrätig hatte.
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