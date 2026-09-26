Pheromone Maxxing: Stinken für die Liebe

Nimm mich jetzt, auch wenn ich stinke? Junge Männer haben im Internet einen neuen Trend auserkoren: sich nicht zu waschen oder zu duschen und auf Deodorant zu verzichten. Was es damit auf sich hat und was die Wissenschaft dazu sagt – Krone+ hat die Details.
Seitdem er aufgehört habe, sich zu deodorieren und nach Zwiebeln stinke, bekomme er viel mehr Komplimente von Frauen, schildert ein junger Mann auf TikTok. Auch ein anderer kann sich des Lobes kaum noch erwehren, seitdem er seine Haare nicht mehr wäscht.
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