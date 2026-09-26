Österreichs Taucherlehrer auf dem Prüfstand

Die spektakuläre Bergung eines abgestürzten Kleinflugzeugs aus dem Attersee hat vor wenigen Wochen gezeigt, was die Einsatztaucher der Wasserrettung leisten können. Doch wie sieht die Ausbildung dafür aus? Einen Einblick gab es beim Prüfungstag der bundesweiten Tauchlehrerausbildung am Wolfgangsee (Tauchplatz Gamsjaga). Anwärter aus mehreren Bundesländern stellten sich dort ihren finalen Examen.