Österreichs Taucherlehrer auf dem Prüfstand

Angehende Tauchlehrer mussten am Salzburger Wolfgangsee ihr Können unter Beweis stellen. Bei der Abschlussprüfung der Österreichischen Wasserrettung wartete ein anspruchsvolles Szenario: In 35 Metern Tiefe musste ein bewusstloser Taucher gerettet. Die „Krone“ hat mit den zukünftigen Tauch-Ausbildern gesprochen.
Die spektakuläre Bergung eines abgestürzten Kleinflugzeugs aus dem Attersee hat vor wenigen Wochen gezeigt, was die Einsatztaucher der Wasserrettung leisten können. Doch wie sieht die Ausbildung dafür aus? Einen Einblick gab es beim Prüfungstag der bundesweiten Tauchlehrerausbildung am Wolfgangsee (Tauchplatz Gamsjaga). Anwärter aus mehreren Bundesländern stellten sich dort ihren finalen Examen.
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