Diese Aktien sind bei Österreichern heiß begehrt

Die Österreicher entdecken die Börse. Rund 440.000 Kunden hat die größte Online-Broker-Plattform Flatex hierzulande bereits. Eine Spezialauswertung der Depots zeigt jetzt erstmals in noch nie dagewesenem Detailgrad, wo das Geld der heimischen Anleger tatsächlich steckt und wie viel die Portfolios der Aktionäre wirklich wert sind. Wir zeigen, welche die Top-Aktien sind und wie sich die Vorlieben beim Investieren je nach Geschlecht, Altersgruppe und Bundesland unterscheiden.