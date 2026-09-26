Von der Kriegsgefangenschaft auf den Fußballplatz

Die burgenländischen Fußballvereine wurden 1938 geprüft und nach Ausschluss der jüdischen Spieler und Funktionäre wieder neu zugelassen. Zudem löste man den burgenländischen Fußballverband auf und die Vereine schloss man dem NS-Reichssportverband an. Den offiziellen Spielbetrieb stellte man 1941/42 ein, da aufgrund des Wehrdienstes im Zweiten Weltkrieg kaum Spieler vorhanden waren. In weiterer Folge fanden auf den burgenländischen Fußballplätzen nur noch HJ-Fußballspiele statt.