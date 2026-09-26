Wie kommt denn dieses Loch in die Wolkendecke?

Anblick mit Seltenheitswert: Ein ganz besonderes Wetterphänomen konnte man am Freitagnachmittag am Himmel beobachten. Im Raum Niederösterreich, Burgenland und Wien konnte eine sogenannte Hole-Punch Cloud beobachtet werden.
Zugegeben: Das Foto könnte aus einem Sci-Fi-Film stammen. Ein gestartetes gigantisches Raumschiff Außerirdischer ist aber natürlich nicht für das Loch in den in Wellen geformten Wolkenfeldern (Altocumulus undulatus) verantwortlich, und auch nicht Wettermanipulation.
Irdische Erklärung für rares Phänomen
Vielmehr lässt sich dafür eine simple irdische Erklärung finden, wenngleich das Phänomen relativ selten beobachtet werden kann. So erklärte etwa Meteorologe Sigi Fink auf Facebook die Entstehung dieser „Hole-Punch Clouds“.
Diese würden etwa entstehen, wenn „zum Beispiel Flugzeuge durch diese Wolkenschicht fliegen, und dadurch wird rundherum ein Loch erzeugt“. Weitere Möglichkeit der Entstehung dieses Wetterphänomens: „Beziehungsweise durch darüber liegende Wolken, die herunterrieseln in Form von Schneekristallen oder Wassertröpfchen, und das Ganze dann in dieser Schicht, wenn sie durchfallen, durch Kondensation, durch Verdampfen, – physikalische Prozesse eben – diese Löcher erzeugen“, so der Meteorologe.
Auf Social Media machten Fotos der „Hole-Punch Cloud“ jedenfalls rasch die Runde. Und auch ein „Krone“-Leserreporter hielt das außergewöhnliche Phänomen fest.
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