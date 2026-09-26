Wie kommt denn dieses Loch in die Wolkendecke?

Diese würden etwa entstehen, wenn „zum Beispiel Flugzeuge durch diese Wolkenschicht fliegen, und dadurch wird rundherum ein Loch erzeugt“. Weitere Möglichkeit der Entstehung dieses Wetterphänomens: „Beziehungsweise durch darüber liegende Wolken, die herunterrieseln in Form von Schneekristallen oder Wassertröpfchen, und das Ganze dann in dieser Schicht, wenn sie durchfallen, durch Kondensation, durch Verdampfen, – physikalische Prozesse eben – diese Löcher erzeugen“, so der Meteorologe.

Auf Social Media machten Fotos der „Hole-Punch Cloud“ jedenfalls rasch die Runde. Und auch ein „Krone“-Leserreporter hielt das außergewöhnliche Phänomen fest.