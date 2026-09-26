Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöser Vorfall

Schuss in Wiener Wohnung führte zu WEGA-Einsatz

Wien
26.09.2026 16:44
Einsatzkräfte der WEGA öffneten die Wohnungstür schließlich gewaltsam (Symbolbild).
Einsatzkräfte der WEGA öffneten die Wohnungstür schließlich gewaltsam (Symbolbild).(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Geräusch eines Schusses hat am Freitag in Wien zu einem WEGA-Einsatz samt Festnahme geführt. Die Spezialkräfte drangen gewaltsam in die betreffende Wohnung ein, nachdem der Bewohner nicht die Tür geöffnet hatte. Bei genauerer Betrachtung dieser war rasch klar, warum der Mann nicht aufgemacht hatte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, nachdem sie in einem angrenzenden Mehrparteienhaus im Bezirk Fünfhaus einen lauten Knall gehört hatte. Kurze Zeit später bemerkte sie einen Mann an einem der Fenster des Wohnhauses. Er soll sich erkundigt haben, ob die Polizei bereits anwesend sei. Der Frau kam das Verhalten verdächtig vor.

„Ich habe keinen Schlüssel“
Die alarmierten Beamten eruierten die Wohnung, aus der der Schuss gekommen sein dürfte. Einsatzkräfte der WEGA forderten den Bewohner auf, die Wohnungstür freiwillig zu öffnen. Nachdem der Mann jedoch gesagt hatte, er habe keinen Schlüssel, wurde die Tür gewaltsam geöffnet.

Schloss deformiert, aber keine Waffe auffindbar
In der Wohnung befand sich der 31-jährige Mieter. Bei dem Tschetschenen wurden Munition, ein Pfefferspray sowie im Eingangsbereich der Wohnung eine Patronenhülse gefunden und sichergestellt. Außerdem bemerkten die Beamten, dass das Schloss der Eingangstür vermutlich durch eine Schussabgabe derart deformiert worden war, dass das Öffnen mit einem Schlüssel nicht mehr möglich war. Bei einer Hausdurchsuchung konnte jedoch keine Waffe gefunden werden.

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen, in einer Einvernahme wollte er sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.09.2026 16:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
9° / 22°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
8° / 22°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
10° / 21°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
8° / 21°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
6° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
101.364 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
91.831 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
85.582 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1383 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1085 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
835 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Wien
Mysteriöser Vorfall
Schuss in Wiener Wohnung führte zu WEGA-Einsatz
Nach Insolvenz
Wiener Gastro-Legenden übernehmen Café Engländer
ÖVP-Zukunftskongress
Weniger Bevormundung, mehr Freiheit in Wien
Sonntag vor Marx Halle
Die „Krone“ lädt Sie auf Kaffee oder Matcha ein!
Suche nach Angreifer
Messeropfer blutüberströmt in Wohnung entdeckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf