Schuss in Wiener Wohnung führte zu WEGA-Einsatz

Schloss deformiert, aber keine Waffe auffindbar

In der Wohnung befand sich der 31-jährige Mieter. Bei dem Tschetschenen wurden Munition, ein Pfefferspray sowie im Eingangsbereich der Wohnung eine Patronenhülse gefunden und sichergestellt. Außerdem bemerkten die Beamten, dass das Schloss der Eingangstür vermutlich durch eine Schussabgabe derart deformiert worden war, dass das Öffnen mit einem Schlüssel nicht mehr möglich war. Bei einer Hausdurchsuchung konnte jedoch keine Waffe gefunden werden.