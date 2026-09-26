Spanische Austauschstudentin in Mexiko getötet

Nach dem Tod der spanischen Austauschstudentin Claudia Tacoronte demonstrieren Studenten in Mexiko für Gerechtigkeit. Sie fordern die Bestrafung des Täters und mehr Sicherheit an der Universität. Tacoronte ist bereits die vierte Studentin der UAEM, die 2026 Opfer eines Femizids wurde. Den Videobericht dazu finden Sie oben!