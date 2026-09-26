Überraschendes Treffen von Lawrow und Wadephul

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat sich am Rande der UNO-Vollversammlung in New York überraschend mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Es war das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit der russischen Invasion in der Ukraine.
Die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, zitierte die Nachrichtenagentur TASS die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges waren deutsche und russische Regierungsvertreter zwar bei verschiedenen internationalen Treffen gemeinsam vertreten, direkte Gespräche auf Außenministerebene blieben jedoch aus.
Das Treffen in New York findet vor dem Hintergrund anhaltender Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges statt. Wadephul und Lawrow halten sich wegen der Generaldebatte der Vereinten Nationen in der US-Metropole auf. Vorerst ist nicht bekannt, welche konkreten Themen die beiden Außenminister besprachen.
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