Spritpreise sorgen für Ansturm auf Elektro-Autos

Elektro ist auf dem Vormarsch: Mit Stichtag Ende August waren bereits knapp 63.000 E-Autos in Oberösterreich zugelassen. Das sind zwar „nur“ sechs Prozent aller Pkw in Oberösterreich – siehe Grafik weiter unten -, doch: Allein heuer wurden mehr als 11.000 E-Autos neu angemeldet, in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr.