Spritpreise sorgen für Ansturm auf Elektro-Autos

Die hohen Benzin- und Dieselpreise sind ein wesentliches Kaufargument für E-Fahrzeuge, erzählt Adolf Seifried, Sprecher der Autohändler in Oberösterreich. In seinem Bundesland wurden heuer bereits so viele elektrifizierte Pkw neu angemeldet wie im gesamten Vorjahr. Die „Krone“ hat die Statistik.
Elektro ist auf dem Vormarsch: Mit Stichtag Ende August waren bereits knapp 63.000 E-Autos in Oberösterreich zugelassen. Das sind zwar „nur“ sechs Prozent aller Pkw in Oberösterreich – siehe Grafik weiter unten -, doch: Allein heuer wurden mehr als 11.000 E-Autos neu angemeldet, in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr.
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