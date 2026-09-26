Alkolenker blieb zwischen Baucontainern stecken

Viel zu schnell war ein 18-jähriger Linzer am Samstag gegen 4.30 Uhr auf der Wienerstraße unterwegs. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, doch der junge Lenker schüttelte sie ab – zumindest, bis er zwischen zwei Baucontainer krachte. Nach kurzer Fahndung wurde er mit einem Promille Alkohol im Blut angetroffen.
Eine Polizeistreife bemerkte am Samstag gegen 04:30 Uhr auf der Wienerstraße in Linz einen Pkw-Lenker, welcher mit enorm überhöhter Geschwindigkeit in Richtung stadteinwärts fuhr. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf, verloren jedoch vorerst den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug.
Wenig später fanden die Beamten den Pkw im Bereich der Autobahnauffahrt Wienerstraße verunfallt und zwischen zwei Baucontainer eingeklemmt vor.
Passagiere da, Lenker weg
Zwei Insassen des Pkw, ein 21-Jähriger und eine 19-Jährige aus Linz, befanden sich am Unfallort. Vom Lenker fehlte jedoch jede Spur. Nach einer kurzen Fahndung konnte eine Polizeistreife den Lenker, einen 18-jährigen Linzer, antreffen. Ein Alkotest ergab einen Wert von einem Promille.
Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um den Pkw des Vaters eines Bekannten, der es dem Unfalllenker zuvor geliehen hatte. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, seine beiden Beifahrer blieben unverletzt.
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