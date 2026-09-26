Alkolenker blieb zwischen Baucontainern stecken

Viel zu schnell war ein 18-jähriger Linzer am Samstag gegen 4.30 Uhr auf der Wienerstraße unterwegs. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, doch der junge Lenker schüttelte sie ab – zumindest, bis er zwischen zwei Baucontainer krachte. Nach kurzer Fahndung wurde er mit einem Promille Alkohol im Blut angetroffen.