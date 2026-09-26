Heftiges Erdbeben: „Dachte, Haus bricht zusammen!“

Im Großraum Innsbruck kam es am Samstagvormittag zu einem Erdbeben. Ein lautes Grollen war zu hören – Gebäude wackelten mehrere Sekunden lang. Ein Zeuge berichtet: „Ich dachte, unser Haus bricht jetzt gleich zusammen“. Ersten Meldungen zufolge sollen die Erdstöße eine Stärke von rund 3,5 bis 4 gehabt haben.
Exakt um 9.56 Uhr bebte die Erde im Großraum Innsbruck für mehrere Sekunden. Der Erdbebendienst der GeoSphere Austria berichtete kurz darauf, dass die Erdstöße eine Magnitude von 3,8 erreichten.
Auch „Krone“-Redaktion wackelte
Das Epizentrum lag etwas südöstlich der Tiroler Landeshauptstadt im Bereich Aldrans/Sistrans. Die Herdtiefe betrug 5 Kilometer. Auch in der Redaktion der „Tiroler Krone“ rumpelte es gehörig. Sekundenlang wackelte das Gebäude am Schusterbergweg – begleitet von einem lauten Grollen.
Bei Erdbeben dieser Magnitude können vereinzelt leichte Schäden auftreten.
Österreichischer Erdbebendienst
„Unheimlich“ – Leute liefen auf Straße
Auch aus dem angrenzenden Mittelgebirge erreichten die „Krone“ schon Anrufe. „Das ganze Haus hat gewackelt, ich dachte, jetzt bricht alles gleich zusammen“, berichtete ein Zeuge. Ein anderer schilderte: „Es war wirklich unheimlich. Im ersten Moment bin ich richtig erschrocken.“
Aus Patsch berichtete ein Augenzeuge, dass teilweise sogar Menschen auf die Straßen liefen, da ihre Häuser so extrem wackelten.
„Bei Erdbeben dieser Magnitude können vereinzelt leichte Schäden auftreten“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria.
Leichteres Erdbeben bereits am Morgen
Der Österreichische Erdbebendienst hatte bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden, gegen 6.35 Uhr, ein Erdbeben in der Region Hall in Tirol registriert. Dieses hatte eine Stärke von 1,6.
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