Heftiges Erdbeben: „Dachte, Haus bricht zusammen!“

Im Großraum Innsbruck kam es am Samstagvormittag zu einem Erdbeben. Ein lautes Grollen war zu hören – Gebäude wackelten mehrere Sekunden lang. Ein Zeuge berichtet: „Ich dachte, unser Haus bricht jetzt gleich zusammen“. Ersten Meldungen zufolge sollen die Erdstöße eine Stärke von rund 3,5 bis 4 gehabt haben.