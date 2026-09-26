Die kuriosesten Fakten zum Basketball-Ligastart

Das Supercupduell zwischen Meister Kapfenberg und Pokalsieger Wels gibt am Samstag (14 Uhr) den traditionellen Startschuss in die neue Basketball-Superliga-Saison. Die „Krone“ hat vor dem Auftakt in der Statistikkiste gekramt, die spannendsten und lustigsten Fakten zusammengesammelt.
Das Parkett ist eröffnet! Auch heuer gebührt der erste Tanz der neuen Basketball-Superliga-Saison wieder dem Meister und dem Cupsieger. So setzen Kapfenberg und Wels mit dem Supercup, der gleichzeitig als erste Runde gewertet wird, den Startschuss. Die „Krone“ hat im Vorfeld zur Eröffnungsparty eine Momentaufnahme der wichtigsten und kuriosesten Fakten zur höchsten heimischen „Dribbler-Sphäre“ zusammen gesammelt.
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