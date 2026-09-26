Die kuriosesten Fakten zum Basketball-Ligastart

Das Parkett ist eröffnet! Auch heuer gebührt der erste Tanz der neuen Basketball-Superliga-Saison wieder dem Meister und dem Cupsieger. So setzen Kapfenberg und Wels mit dem Supercup, der gleichzeitig als erste Runde gewertet wird, den Startschuss. Die „Krone“ hat im Vorfeld zur Eröffnungsparty eine Momentaufnahme der wichtigsten und kuriosesten Fakten zur höchsten heimischen „Dribbler-Sphäre“ zusammen gesammelt.