Das Kultduell sehen Sie live nur auf sportkrone.at

Rapid testet morgen Abend beim FC Venezia im alten Stadion direkt am Meer. Den Fan-Hit gibt es exklusiv bei uns – und das sehr einfach …
Ein ganz besonderer Test – Rapid gastiert morgen beim FC Venezia im altehrwürdigen Stadio Pierluigi Penzo! Dieses Highlight gibt es ab 17 Uhr live und exklusiv nur mit der „Krone“. Gehen Sie auf den Link (unten), lösen den Tagespass um 4,99 Euro ein und genießen das Kultmatch samt dem Fan-Spektakel mit einer geplanten Riesenchoreografie.
Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup ließ heute vom Stadion am Meer, zu dem man mit dem Boot anreist, wissen: „Ja, das ist schon anders, als wir es gewohnt sind. Venedig ist eine fantastische, wunderschöne und so historische Stadt. Das ist für die Jungs eine coole Erfahrung, bringt uns auch als Team mehr zusammen.“ Morgen Abend wartet auf den Dänen, der schon mal vor 20 Jahren hier war, und seine Grünen Serie-A-Klub FC Venezia, mit dem eine lange Fanfreundschaft besteht. Die Ultras beider Klubs – von Rapid sind über 700 Anhänger mit – gehen gemeinsam zum Stadion.
Die Hütteldorfer möchten in den von Fans designten Spezialtrikots gegen Italiens Liga-Letzten eine gute Figur abgeben. „Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst“, so Hoff Thorup, der auf den erkrankten Yusuf Demir verzichten muss, dafür Jungstars mitnahm. „Wir werden auch Spielern Einsatzminuten geben, die bisher nicht so viel zum Zug kamen.“
Auch für Kapitän Matthias Seidl ist es besonders. „Ich freue mich auf diesen Test, werde danach mit meiner Freundin ein paar Tage in Venedig verbringen“, verriet der Mittelfeld-Mann, der zum starken Liga-Start samt Tabellenführung sagte: „Ja, es schaut ganz gut aus. Wichtig, dass wir weiterhin konstant gute Leistungen bringen. Dann ist auf jeden Fall einiges möglich.“
Aber heute zählt der besondere Test im Stadio Pierluigi Penzo – und Sie können mit der „Krone“ dabei sein …
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