Das Kultduell sehen Sie live nur auf sportkrone.at

Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup ließ heute vom Stadion am Meer, zu dem man mit dem Boot anreist, wissen: „Ja, das ist schon anders, als wir es gewohnt sind. Venedig ist eine fantastische, wunderschöne und so historische Stadt. Das ist für die Jungs eine coole Erfahrung, bringt uns auch als Team mehr zusammen.“ Morgen Abend wartet auf den Dänen, der schon mal vor 20 Jahren hier war, und seine Grünen Serie-A-Klub FC Venezia, mit dem eine lange Fanfreundschaft besteht. Die Ultras beider Klubs – von Rapid sind über 700 Anhänger mit – gehen gemeinsam zum Stadion.