Ukraine folgt Tschechien ins Finale

Die Ukraine hat durch einen 2:0-Erfolg gegen Titelverteidiger Italien erstmals das Finale des Billie Jean King Cups erreicht.
Anhelina Kalinina besiegte am Samstag Tyra Caterina Grant beim Finalturnier in Shenzhen 6:3, 6:4, anschließend fixierte Jelina Switolina mit einem glatten 6:2, 6:2 über Jasmine Paolini den vorzeitigen Erfolg.
Im Endspiel des Tennis-Nationenbewerbs wartet am Sonntag Tschechien, das durch ein 2:0 über Spanien erstmals seit 2018 ins Finale eingezogen war.
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