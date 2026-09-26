Wiener Gastro-Legenden übernehmen Café Engländer

Das berühmte Café Engländer in der Wiener Innenstadt wird weitergeführt. Die bekannten Gastronomen Friese und Plachutta retten ein Stück Geschichte.
Wochenlang war die Zukunft des bekannten Café Engländer offen. Nach dem überraschenden Tod des bisherigen Betreibers Christian Wukonigg im Sommer stand die Frage im Raum, wie es mit dem Traditionslokal in der Innenstadt weitergehen soll.
Gastro-Profis übernehmen
Jetzt gibt es die Antwort darauf und sie dürfte viele Stammgäste aufatmen lassen: Die Wiener Gastro-Familien Plachutta und Friese setzten sich im Bieterverfahren durch und übernehmen gemeinsam das Kaffeehaus. Erst kürzlich hatten die beiden Familien bereits das legendäre Café Bräunerhof revitalisiert.
So schnell dürfte sich im Engländer allerdings nichts ändern. Ein größerer Umbau ist geplant. Am bewährten Konzept wird aber weiter festgehalten. Denn genau das macht für die neuen Betreiber den Reiz des Lokals aus: Das Café soll seinen Charakter und seine lange Tradition beibehalten.
Zweite Dependance bleibt geschlossen
„Das Café Engländer ist ein Stück Wiener Gastronomiegeschichte. Unser Ziel ist es, seinen besonderen Charakter zu erhalten und das Lokal in seiner bewährten Art weiterzuführen“, erklären die Familien Friese und Plachutta. Die zweite Dependance des Cafés am Praterstern soll laut aktuellem Stand geschlossen bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.