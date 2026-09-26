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Wiener Gastro-Legenden übernehmen Café Engländer

Wien
26.09.2026 16:00
Das Engländer hat eine Zukunft.
Das Engländer hat eine Zukunft.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Das berühmte Café Engländer in der Wiener Innenstadt wird weitergeführt. Die bekannten Gastronomen Friese und Plachutta retten ein Stück Geschichte.

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Wochenlang war die Zukunft des bekannten Café Engländer offen. Nach dem überraschenden Tod des bisherigen Betreibers Christian Wukonigg im Sommer stand die Frage im Raum, wie es mit dem Traditionslokal in der Innenstadt weitergehen soll.

Gastro-Profis übernehmen
Jetzt gibt es die Antwort darauf und sie dürfte viele Stammgäste aufatmen lassen: Die Wiener Gastro-Familien Plachutta und Friese setzten sich im Bieterverfahren durch und übernehmen gemeinsam das Kaffeehaus. Erst kürzlich hatten die beiden Familien bereits das legendäre Café Bräunerhof revitalisiert.

Peter Friese (li.) und Mario Plachutta (re.) übernehmen das Engländer. Sohn Christoph Plachutta ...
Peter Friese (li.) und Mario Plachutta (re.) übernehmen das Engländer. Sohn Christoph Plachutta führt den Bräunerhof.(Bild: Gerhard Bartel)

So schnell dürfte sich im Engländer allerdings nichts ändern. Ein größerer Umbau ist geplant. Am bewährten Konzept wird aber weiter festgehalten. Denn genau das macht für die neuen Betreiber den Reiz des Lokals aus: Das Café soll seinen Charakter und seine lange Tradition beibehalten.

Zweite Dependance bleibt geschlossen
„Das Café Engländer ist ein Stück Wiener Gastronomiegeschichte. Unser Ziel ist es, seinen besonderen Charakter zu erhalten und das Lokal in seiner bewährten Art weiterzuführen“, erklären die Familien Friese und Plachutta. Die zweite Dependance des Cafés am Praterstern soll laut aktuellem Stand geschlossen bleiben.

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