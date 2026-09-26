Ärger für ManCity? „Glaube an Unschuld des Klubs“

Selbst die mögliche Aberkennung mehrerer Meistertitel von Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzregularien würde nach Ansicht von Rodri das Selbstverständnis seines langjährigen Vereins nicht erschüttern. „Was wir erreicht haben, kann uns niemand nehmen. Das ist etwas, das sich nicht mit Geld kaufen lässt, sondern mit Einsatz, mit Teamgeist und damit, dass wir jeden Tag Seite an Seite stehen“, sagte der im Sommer zum FC Barcelona gewechselte Spanier.
Kapitän Rodri trifft mit Spanien am (heutigen) Samstag in der Nations League im Londoner Wembley-Stadion auf England (ab 20.45 Uhr hier im Liveticker). „Wir hatten im Laufe der Jahre und hier in Wembley viele Erfolge, daher kann ich Ihnen versichern, dass alles verdient war, und ich bin froh, dass ich eine der besten Epochen des englischen Fußballs miterleben durfte“, sagte Rodri, der von 2019 bis vor einige Monate für Manchester City aufgelaufen war.
Spanier von Freispruch überzeugt
Der 30-Jährige erinnerte an ein ähnliches Verfahren gegen den Premier-League-Verein 2020. „Auch dort wurden wir in erster Instanz für schuldig befunden, aber wir haben an den Verein und an die Unschuld geglaubt, die der Verein stets beteuert hat, und am Ende wurden wir freigesprochen“, erzählte Rodri. „Deshalb glaube ich an das Rechtssystem, und ich glaube an die Unschuld des Vereins.“ Manchester City droht eine massive Strafe. Nach übereinstimmenden Berichten britischer Medien wurde der Klub wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Premier League in 114 von 115 Fällen für schuldig gesprochen. Ein Strafmaß hat die von der Liga eigens eingesetzte Kommission noch nicht verkündet. Auch bleibt dem Champions-League-Sieger von 2023 noch die Möglichkeit einer Beschwerde.
Das Verfahren gegen Manchester City läuft bereits seit 2023. Guardiolas früherer Klub hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Angeklagt ist Manchester City wegen möglicher Vergehen aus der Zeit von 2009 bis 2018, in der der Verein drei englische Meistertitel in der Premier League gewann. Die Vorwürfe reichen von falschen Angaben zu den Finanzen und Sponsoringeinnahmen bis zu unvollständigen Informationen über Trainer- und Spielergehälter.
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