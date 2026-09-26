Ärger für ManCity? „Glaube an Unschuld des Klubs“

Spanier von Freispruch überzeugt

Der 30-Jährige erinnerte an ein ähnliches Verfahren gegen den Premier-League-Verein 2020. „Auch dort wurden wir in erster Instanz für schuldig befunden, aber wir haben an den Verein und an die Unschuld geglaubt, die der Verein stets beteuert hat, und am Ende wurden wir freigesprochen“, erzählte Rodri. „Deshalb glaube ich an das Rechtssystem, und ich glaube an die Unschuld des Vereins.“ Manchester City droht eine massive Strafe. Nach übereinstimmenden Berichten britischer Medien wurde der Klub wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Premier League in 114 von 115 Fällen für schuldig gesprochen. Ein Strafmaß hat die von der Liga eigens eingesetzte Kommission noch nicht verkündet. Auch bleibt dem Champions-League-Sieger von 2023 noch die Möglichkeit einer Beschwerde.