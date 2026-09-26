ÖVP-Treffen: Sehr viel Lob, aber auch wenig Inhalt

Die Salzburger ÖVP traf sich zur traditionellen Gute-Stimmung-Veranstaltung in der Altstadt. Mit rund 500 Gästen und vielen Polit-Granden feierte die regierende Partei den Salzburger Landespatron parallel zum Rupertikirtag. Für Landesvize Stefan Schnöll war es ein lustiger Abschied.
Das Rupertitreffen der Salzburger Volkspartei im Stieglkeller in der Festungsgasse hat lange Tradition. Am Samstag fanden sich rund 500 Mitglieder, Funktionäre, Bürgermeister, Parteifreunde und viele ehemalige Politiker ein. Trotz der personellen Veränderungen der vergangenen Woche herrschte verbreitet gute Laune.
Allen voran zeigt sich der scheidende Landesvize und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll von seiner lustigen Seite, nahm auch den früheren Landeshauptmann Wilfried Haslauer – er hatte Schnöll in die Landesregierung geholt – ein wenig auf die Schippe.
Geprägt war die Veranstaltung von Lobeshymnen für scheidende Politiker aber auch für die kommenden neue Aufgaben. Klubobmann Wolfgang Mayer wird bekanntlich Landesvize und zuständig für Finanzen, Gesundheit und Verkehr. „Ich danke ihm, dass er die Aufgaben übernimmt. So habe ich mehr Zeit für die Menschen im Land“, freut sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Inhaltlich wurde nur über wenig Konkretes gesprochen.
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