ÖVP-Treffen: Sehr viel Lob, aber auch wenig Inhalt

Geprägt war die Veranstaltung von Lobeshymnen für scheidende Politiker aber auch für die kommenden neue Aufgaben. Klubobmann Wolfgang Mayer wird bekanntlich Landesvize und zuständig für Finanzen, Gesundheit und Verkehr. „Ich danke ihm, dass er die Aufgaben übernimmt. So habe ich mehr Zeit für die Menschen im Land“, freut sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Inhaltlich wurde nur über wenig Konkretes gesprochen.