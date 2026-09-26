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Traditionelles Ruperti

ÖVP-Treffen: Sehr viel Lob, aber auch wenig Inhalt

Salzburg
26.09.2026 14:51
Frühere und aktuelle Mitglieder der Landesregierung präsentierten sich in bester Laune. Wilfried ...
Frühere und aktuelle Mitglieder der Landesregierung präsentierten sich in bester Laune. Wilfried Haslauer, Maximilian Aigner, Wolfgang Mayer und Karoline Edtstadler mit ihren Freund Markus Fauland hatten am Samstag viel zu lachen und feierten Salzburgs Landespatron mit ihren Mitgliedern.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Salzburger ÖVP traf sich zur traditionellen Gute-Stimmung-Veranstaltung in der Altstadt. Mit rund 500 Gästen und vielen Polit-Granden feierte die regierende Partei den Salzburger Landespatron parallel zum Rupertikirtag. Für Landesvize Stefan Schnöll war es ein lustiger Abschied.

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Das Rupertitreffen der Salzburger Volkspartei im Stieglkeller in der Festungsgasse hat lange Tradition. Am Samstag fanden sich rund 500 Mitglieder, Funktionäre, Bürgermeister, Parteifreunde und viele ehemalige Politiker ein. Trotz der personellen Veränderungen der vergangenen Woche herrschte verbreitet gute Laune.

Christian Stöckl (l.) hat die Politik schon verlassen, Daniela Gutschi wird 2028 folgen, Stefan ...
Christian Stöckl (l.) hat die Politik schon verlassen, Daniela Gutschi wird 2028 folgen, Stefan Schnöll verlässt am 4. November die politische Bühne.(Bild: Markus Tschepp)

Allen voran zeigt sich der scheidende Landesvize und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll von seiner lustigen Seite, nahm auch den früheren Landeshauptmann Wilfried Haslauer – er hatte Schnöll in die Landesregierung geholt – ein wenig auf die Schippe.

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Geprägt war die Veranstaltung von Lobeshymnen für scheidende Politiker aber auch für die kommenden neue Aufgaben. Klubobmann Wolfgang Mayer wird bekanntlich Landesvize und zuständig für Finanzen, Gesundheit und Verkehr. „Ich danke ihm, dass er die Aufgaben übernimmt. So habe ich mehr Zeit für die Menschen im Land“, freut sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Inhaltlich wurde nur über wenig Konkretes gesprochen. 

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