Nationalbank-Chef Kocher warnt vor einem Super-Gau

Die „Baustellen“ sind vielfach bekannt, doch aktuell werden sie immer drängender, weil alle ungelösten Probleme gleichzeitig aufeinandertreffen und sich teilweise sogar gegenseitig verstärken. Das ist der nüchterne Befund, den Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher gerade Sorge macht: „Und viele Reformen brauchen Jahre, bis sie wirken. Wir müssen also jetzt die Weichen stellen, wenn man wartet, werden die Probleme noch größer.“