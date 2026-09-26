Nationalbank-Chef Kocher warnt vor einem Super-Gau

Gleich mehrere Herausforderungen treffen gerade gleichzeitig aufeinander, die Belastungen fürs Budget spitzen sich zu. Notenbank-Chef Martin Kocher fordert daher Reformen jetzt, die über eine Regierungsperiode hinaus geplant werden müssen, um den Wohlstand zu retten.
Die „Baustellen“ sind vielfach bekannt, doch aktuell werden sie immer drängender, weil alle ungelösten Probleme gleichzeitig aufeinandertreffen und sich teilweise sogar gegenseitig verstärken. Das ist der nüchterne Befund, den Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher gerade Sorge macht: „Und viele Reformen brauchen Jahre, bis sie wirken. Wir müssen also jetzt die Weichen stellen, wenn man wartet, werden die Probleme noch größer.“
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