Red Bull Salzburg kehrt auf Siegerstraße zurück

Red Bull Salzburg holten den ersten Bundesliga-Sieg seit 8. August. Die Frauen gewannen im Duell mit Rapid Wien knapp, aber verdient mit 1:0. Valentina Akrap erzielte nach einem Eckball das Goldtor. Trainer Dusan Pavlovic schenkte zwei Spielerinnen ihr Debüt.
Sie können ja doch noch gewinnen! Red Bull Salzburg lief fünf Spieltage (seit 8. August) in der Frauen-Bundesliga einem Sieg hinterher. Bei Rapid ist diese Negativserie aber gerissen. Die Bullen mühten sich zu einem knappen 1:0-Erfolg. Das Goldtor erzielte Valentina Akrap (57.) nach einem Eckball. „Die Erleichterung ist schon groß“, gab Trainer Dusan Pavlovic ehrlich zu.
Berisha und Huber feierten ihr Bundesliga-Debüt für Red Bull Salzburg
Besonders erfreulich: Salzburg setzt seinen Weg der Talente-Entwicklung fort. Denn Pavlovic schenkte Ajlina Berisha, am Montag erst 15 Jahre jung geworden, sowie Annika Huber jeweils ihr Bundesliga-Debüt. Pavlovic freute sich: „Wir haben auch den Mut gehabt, sie reinzuhauen. Das ist unser Weg.“ Beide profitierten auch von den Ausfällen von Kapitänin Katja Wienerroither (Oberschenkelprobleme) und Maria Plattner (krank).
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ADMIRAL Frauen-Bundesliga: Rapid – Red Bull Salzburg 0:1 (0:0). Tor: Akrap (57.). – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Guha; L. Spinn; Hamzic, Schirmbrand, Illinger; Schwarz (77. D’Angelo), Akrap, Gierzinger (86. Talwieser), Pamminger (60. Grünwald); Kobler (60. Huber), Triendl (86. Berisha). – Allianz-Stadion/Trainingsplätze, 250 Zuseher, Leitinger. – 2. Frauen-Bundesliga: Rankweil – FC Pinzgau 0:5 (0:3), Geretsberg/Bürmoos – Wildcats 0:5 (0:2).
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