Red Bull Salzburg kehrt auf Siegerstraße zurück

Berisha und Huber feierten ihr Bundesliga-Debüt für Red Bull Salzburg

Besonders erfreulich: Salzburg setzt seinen Weg der Talente-Entwicklung fort. Denn Pavlovic schenkte Ajlina Berisha, am Montag erst 15 Jahre jung geworden, sowie Annika Huber jeweils ihr Bundesliga-Debüt. Pavlovic freute sich: „Wir haben auch den Mut gehabt, sie reinzuhauen. Das ist unser Weg.“ Beide profitierten auch von den Ausfällen von Kapitänin Katja Wienerroither (Oberschenkelprobleme) und Maria Plattner (krank).